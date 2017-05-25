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Ленин стал президентом Эквадора

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  • 25.05.2017, 16:33
Ленин Морено

Новоизбранный глава государства сегодня принес присягу.

Ленин Морено пообещал продолжать социальные программы его предшественника Рафаэля Корреа, пишет golos-ameriki.ru.

Ленин Морено принес присягу в качестве президента Эквадора после победы в жесткой предвыборной борьбе, которую он одержал, пообещав сохранить социальные программы его левого предшественника Рафаэля Корреа.

Бывший вице-президент, 64-летний социалист Морено победил во втором туре выборов в апреле.

«Я президент для всех вас. Я в большом долгу перед вами и уважаю всех вас», – сказал Морено после церемонии в Национальной ассамблее Эквадора.

Морено заявил, что в следующие четыре года он продолжит борьбу за бедных, которую вел его предшественник, с помощью социальной программы, включающей бесплатное медобслуживание, образование и жилье для семей с низкими доходами, а также субсидии для искоренения крайней нищеты.


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