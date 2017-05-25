В Беларуси детских тренеров будут контролировать с помощью видеокамер 7 25.05.2017, 19:40

Фото: fotokto.ru

Нововведение придумал новый председатель ФХБ Cемен Шапиро.

Председатель ФХБ Семен Шапиро рассказал, что хоккейных тренеров в белорусских ДЮСШ будут контролировать с помощью видеокамер.

«Я сам когда-то занимался в детско-юношеской спортивной школе по футболу. Тренер приходил, бросал мяч, читал газету, мы кувыркались на поле — весь процесс тренерский. К сожалению, имеют факты, видно, и сегодня похожие, поэтому мы решили: там, где тренируется наша молодежь, видеокамеру, вывод в федерацию, в Минспорта можно, и в каждый момент мы можем посмотреть, как идет процесс. И каждый тренер видит, что за ним контроль. И, конечно, надо ездить, смотреть и контролировать тренерскую работу.

Несмотря на невыразительную игру национальной сборной в Париже, все-таки у белорусского хоккея есть победа. Минск вместе с Ригой уже через четыре года будет принимать чемпионат мира по хоккею», — приводит слова Шапиро телеканал СТВ.