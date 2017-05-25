В Минске милиционеры попали в ДТП вместе с задержанными 9 25.05.2017, 20:00

Фото: МГУ МЧС

Служебный ВАЗ Центрального РУВД врезался в припаркованный грузовой автомобиль.

В Минске на улице Ильинской служебный ВАЗ Центрального РУВД врезался в припаркованный грузовой автомобиль. В машине находились два сотрудника милиции, а также задержанный правонарушитель и его мать. Об аварии сообщили tut.by очевидцы. Информацию подтвердили в ГАИ Центрального района.

Как рассказали в ГАИ Центрального района, авария произошла около 17.00.

— Служебный автомобиль двигался по улице Ильинской, со стороны улицы Княгинской в направлении Мястровской. Автомобиль двигался во второй полосе, а затем сместился вправо и совершил наезд на припаркованную фуру. В фуре никого не было. Причины ДТП устанавливаются, — рассказали в ГАИ Центрального района.

Фото: МГУ МЧС

В машине находилось четыре человека — двое милиционеров, задержанный правонарушитель и его мать. Все они получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. Минская ГАИ проводит проверку по данному факту. Пассажирку зажало в салоне — для ее деблокировки потребовалась помощь спасателей.