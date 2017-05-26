Активист остановил незаконные поборы с солигорчан 1 26.05.2017, 9:57

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Местные контролеры в общественном транспорте повадились было наживаться на жителях города.

Сайту Charter97.org стало известно о том, как активист Объединенной гражданской партии ОГП из Солигорска Александр Молочко остановил незаконные поборы с жителей города.

Примерно с 2011 года по инициативе, указанию и при покрывательстве руководства филиала "Автобусный парк №1" ОАО "Миноблавтотранс" г. Солигорска сотрудники контрольно-ревизионной службы данной организации осуществляли противозаконное взимание штрафов с безбилетных пассажиров.

Все дело в том, что безбилетный проезд в общественном транспорте является административным правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 18.30 КоАП Республики Беларусь – в частности ч.1 ст.18.30 КоАП РБ. Поскольку данный вид нарушения общественного порядка относится к административному правонарушению Особенной части КоАП РБ, то на месте, при выявлении оного, должен быть составлен протокол об административном правонарушении, сотрудником компетентного органа с соблюдением всех процессуальных процедур. Согласно п.1 ст.3.17 ПИКоАП РБ данный вид правонарушений уполномочены выявлять, вести подготовку к административному процессу и соответственно рассматривать органы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. От имени органов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.18.30 КоАП РБ руководители государственных организаций автомобильного транспорта, руководители обособленных подразделений, начальники контрольно-ревизорских служб этих организаций, их заместители. После осуществления административного разбирательства уполномоченным на это должностным лицом в обязательном порядке должно быть вынесено постановление о наложении административного взыскания с обязательным уведомлением под личную роспись нарушителя или же лица, представляющего его интересы. В соответствии с ПИКоАП РБ так же предусмотрена процедура обжалования решения о привлечении к ответственности, если гражданин (безбилетник) не согласен с решением.

В процессе проведенного Александром разбирательства стало известно, что история началась примерно семь лет назад, когда в конце 2010 начале 2011 года в связи с акционированием, ДУП "Автобусный парк №1" был реорганизован в филиал "Автобусный парк №1" ОАО "Миноблавтотранс" г. Солигорска (http://www.soligorsk-ap1.by). Работникам службы КРС (контролерам) почему-то перестали выдавать бланки постановлений об административном правонарушении, которые они заполняли до данной реорганизации при выявлении безбилетных пассажиров. С чем это было связано неизвестно.

При этом данные постановления заполнялись в присутствии сотрудников Солигорского РОВД, совместно с представителями контрольно-ревизионной службы участвовавшими в совместных рейдах. Данные постановления впоследствии передавались через юристов автопарка в суд Солигорского района, где, собственно, рассматривались данные административные дела. Присутствие сотрудников РОВД было необходимо для поддержания процедуры правопорядка и установления личностей безбилетных пассажиров, не имевших при себе документов удостоверяющих личность. Данный процесс полностью исключал возможность присвоения наличных денежных средств со стороны работников КРС при осуществлении рейдов. Такова законная процедура.

А что же началось по факту с 2011 года? Контролерам (ревизорам) начали выдавать только квитанции, которые они выписывали безбилетным пассажирам при выявлении таковых во время осуществления рейдов на месте и это при желании выписать. При этом сотрудники РОВД Солигорского района в рейдах перестали принимать участие. Сотрудники КРС, по сути, стали бесконтрольными в осуществлении своей деятельности, а для руководства данного транспортного предприятия была создана возможность, по сути, для левого заработка, ведь протоколов никто не составлял и дел никто не рассматривал, следовательно, учета никакого не велось.

Александру так же стало известно о том, что сотрудники контрольно-ревизионной службы знали о том, что их деятельность, по сути, противозаконна, однако всякий раз руководство данного транспортного предприятия всячески уклонялось от решения данной проблемной ситуации, при этом с каждым разом повышая показатели незаконных поборов. И такая ситуация длилась годами…

В связи с этим Александром были направлены запросы начальнику инспекции МНС Республики Беларусь по Солигорскому району, прокурору Солигорского района, генеральному директору ОАО «Миноблавтотранс» со следующими вопросами:

1. На каком основании сотрудниками предприятия филиала «Автобусный парк №1» ОАО «Миноблавтотранс», осуществляется взимание, так называемых штрафов, без составления соответствующего протокола об административном правонарушении сотрудниками уполномоченных ведомств и без вынесения соответствующего постановления по административному процессу с соблюдением вышеперечисленных процедур и процессуальных норм административного законодательства Республики Беларусь?

2. Каким образом взыскиваются, так называемые штрафы, с граждан, контактные и паспортные данные которых были записаны представителями службы ревизоров филиала "Автобусный парк №1" ОАО «Миноблавтотранс» г. Солигорска?

3. На каком основании данные, так называемые штрафы, вообще взыскиваются, если административных протоколов на месте не составляется, а, следовательно, вся процессуальная процедура административного разбирательства нарушена изначально?

4. Имеют ли законное право сотрудники–«ревизоры» таким образом взыскивать штрафы с граждан за безбилетный проезд?

5. Кем и каким образом происходит оформление и выдача «ревизорам» квитанций, для выдачи их пассажирам, взамен на штраф? Каким образом оформляются квитанции и взыскиваются штрафы, если безбилетник, не имея денег на штраф, передает «ревизору» свои контактные данные?

6. Каким образом, кем и на какой счет происходит перечисление наличных денежных средств, «собираемых» за штрафы? Выплачиваются ли «ревизорам» премиальные, с этих незаконных поборов с граждан? По каким критериям это делается?

7. Каким образом руководство филиала "Автобусный парк №1" ОАО «Миноблавтотранс» г. Солигорска осуществляет контроль за деятельностью сотрудников КРС на предмет не присвоения денежных средств, взимаемых с безбилетных пассажиров, поскольку при осуществлении рейдов и выполнении своих служебных обязанностей по выявлению безбилетных пассажиров, сотрудники КРС фактически предоставлены сами себе и никому не подконтрольны?

Чем же все закончилось? Инспекция МНС Республики Беларусь по Солигорскому району предпочла уклониться от проведения проверки по факту данного обращения.

А дальше началось самое интересное. Прокуратура Солигорского района также уклонилась от каких-либо действий, оставив обращение без рассмотрения по существу. Якобы доводы Александра оказались неубедительными. При этом в ответе упоминалось о неких ранее уже проведенных мероприятиях, о которых общественному активисту знать не положено в соответствии с законодательством РБ.

Убийственным, по сути, для прокуратуры Солигорского района оказался ответ генерального директора ОАО «Миноблавтотранс» А.А. Тишкевича. Нарушения действительно были выявлены. Годами штрафы, а попросту говоря поборы, взыскивались незаконно.

Однако, и тут руководство ОАО «Миноблавтотранса» мягко говоря, слукавило, предоставив Александру ответ, в котором генеральный директор, по сути, утверждает о том, что о данной проблеме до проведения проверки не знал. Откуда тогда руководство его филиала в Солигорске брало наскоро изъятые квитанции, которые были напечатаны и имели, как и протоколы, индивидуальные серийные номера.

Таким образом, прокуратура Солигорского района по факту обращения Александра действительно никакой проверки не проводила. Более того, годами, в Солигорском районе, при попустительстве данного надзирающего за исполнением законности в РБ органа, действовала система по незаконному взиманию штрафов. Из ответа, предоставленного Александру, за подписью прокурора Солигорского района О.А. Авдея по сути следует: прокуратура ранее, мол, проводила проверки в данном автотранспортном предприятии и были, мол, выявлены некие нарушения, однако Вам, мол, как налогоплательщику и гражданину РБ, об этом знать не положено. Возникает вопрос – если проверки проводились ранее и были выявлены некие нарушения, то почему система по незаконному изъятию штрафов была пресечена только после реакции руководства ОАО «Миноблавтотранса» на обращение Александра Молочко. А все эти годы, куда смотрела прокуратура Солигорского района?

В настоящий момент все квитанции у работников КРС филиала «Автобусный парк №1» ОАО «Миноблавтотранс» изъяты, идут обучение и тренинг по правильному заполнению постановлений. Неясным остается вопрос о том, кто будет рассматривать данного рода административные правонарушения – руководство автотранспортного предприятия или суд Солигорского района. Неясной также остается ситуация и с совместным участием в рейдах сотрудников Солигорского РОВД. Пока работа КРС филиала «Автобусный парк №1» ОАО «Миноблавтотранс» преостановлена.

Кто же оказался крайним в данной ситуации? Никто из руководства филиала "Автобусный парк №1" ОАО «Миноблавтотранс» г. Солигорска не пострадал. Никто не привлечен к ответственности за многолетние нарушения в области ведения административного процесса и осуществления незаконных поборов. Какой экономической урон был нанесен государству, транспортному предприятию и гражданам РБ неизвестно. Никого из должностных лиц компетентных органов это не интересует. Обращаться в вышестоящие инстанции бессмысленно, поскольку все обращения будут перенаправлены в органы Солигорского района, а тут, как говорит Александр, все уже давно «перекрышевано». Город и район в коррупционном отношении сгнили до основания.

Поскольку крайних все же надо было найти, то ими оказались простые работницы контрольно-ревизионной службы филиала "Автобусный парк №1" ОАО «Миноблавтотранс» г. Солигорска.