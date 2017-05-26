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Виктор Шендерович: Почему вы назначаете на руководящие должности дураков?

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  • Виктор Шендерович
  • 26.05.2017, 18:39
Виктор Шендерович
Фото: inforesist.org

Еще несколько вопросов президенту РФ в связи с обысками в «Гоголь-центре».

Пару дней назад Евгений Миронов поинтересовался мнением Владимира Путина о тех, кто инициировал обыски в «Гоголь-центре» и у Кирилла Серебренникова, — и Владимир Путин аттестовал их дураками.

Это прекрасно (потому что, как говорится, мог бы и бритвой по глазам), но никак не отменяет других, неизбежно возникающих, вопросов, которые вышеозначенному Владимиру Путину, однако, до сих пор никто так и не задал. Например:

— Почему вы назначаете на руководящие должности дураков, которые раз за разом совершают противоправные действия и наносят тяжелый ущерб репутации России?

— Почему эти начальственные дураки остаются на своих руководящих постах и после совершения этих действий? Почему вы не уволили их?

— Считаете ли вы, что опасные дураки и дальше должны руководить силовыми структурами РФ? Какова мотивация этого кадрового решения? В чем, для вас, президента РФ, состоят достоинства этих дураков, перевешивающие их дурость и тяжелые последствия их действий для граждан РФ и репутации страны?

— Не кажется ли вам, что, совершая свои противоправные действия, вышеупомянутые дураки ориентировались именно на ваши неоднократные публичные оценки своих либеральных оппонентов как людей, враждебных России? Не кажется ли вам, что именно в связи с этим «дураки» из Следственного комитета были убеждены, что злоупотребление властью в отношении Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра» никак не грозит их номенклатурному благополучию?

— Не кажется ли вам, что их предположения о своей безнаказанности блестяще подтвердились (ибо все они до сих пор находятся на своих постах)?

— Уверены ли вы, в связи с этим, что ваше собственное целеполагание находится в рамках закона и ваших обязанностей как гаранта прав граждан РФ?

Безвозмездно (то есть даром) отдаю все эти вопросы журналистам, желающим задать их дорогому Владимиру Владимировичу на ближайшем сеансе прямой гипнотической связи с народом…

Виктор Шендерович


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