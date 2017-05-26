Беларусь ограничила ввоз птицы из двух регионов РФ 26.05.2017, 19:29

На территории этих регионов зарегистрированы случаи птичьего гриппа.

Беларусь ограничила ввоз птицы из Самарской области и Республики Марий Эл из-за птичьего гриппа.

Об этом говорится в сообщении Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, передает agroperspectiva.com.

По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России, на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Самарской области России и Республики Марий Эл живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

Птичий грипп — контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения.