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Беларусь ограничила ввоз птицы из двух регионов РФ

  • 26.05.2017, 19:29

На территории этих регионов зарегистрированы случаи птичьего гриппа.

Беларусь ограничила ввоз птицы из Самарской области и Республики Марий Эл из-за птичьего гриппа.

Об этом говорится в сообщении Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, передает agroperspectiva.com.

По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России, на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Самарской области России и Республики Марий Эл живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

Птичий грипп — контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения.


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