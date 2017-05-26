За освещение «протеcтной весны» журналистов «Белсата» оштрафовали на $9 тысяч 6 26.05.2017, 21:26

Кроме того, журналисты провели за решеткой более месяца.

В течение нынешней весны корреспондентов «Белсата» многократно задерживали, судили и наказывали крупными штрафами за освещение акций протеста. Общая сумма штрафов составляет примерно 9 тысяч долларов. Кроме того, в целом наши журналисты провели за решеткой более месяца, передает «Белсат».

Абсолютное большинство штрафов получили Евгений Меркис и Лариса Щирякова из Гомеля. За весну их судили 4 раза. В основном журналистов наказывали за онлайн-трансляции с акций протеста в регионах. Кроме того, Евгения Меркиса милиционеры превентивно задерживали до начала акции. В изоляторе наш коллега провел 5 суток.

Самая популярная статья Административного кодекса, по которой обвиняют журналистов «Белсата» – 22.9 (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ), но также обвиняли и в неповиновении милиции (ст. 23:14 КоАП), мелком хулиганстве (ст. 17.1 КоАП) и участии в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП).

Во время стрима со Дня Воли 25 марта в Минске был задержан и наказан 15 сутками ареста оператор Александр Борозенко. За решеткой он держал голодовку. 15 суток получил и фрилансер Сергей Петрухин, сотрудничающий с «Белсатом». 24 часа в Оршанском РОВД, а затем в ИВС провела журналистка Екатерина Андреева.

Самый большой штраф за съемки акции протеста в Гомеле получил Александр Левчук – Кобринский районный суд обязал его выплатить 1380 рублей. Большими штрафами также наказали Ольгу Чайчиц, Константина Жуковского, Милану Харитонову и других. Всего же сумма штрафов составила около 9 тысяч долларов.

Неоднократно в отношении журналистов «Белсата» силовики применяли насилие. Так, во время очередных съемок избили Александра Левчука и Милану Харитонову, повредили аппаратуру.

Журналистке Ларисе Щиряковой местные органы опеки угрожали забрать сына, если та продолжит сотрудничать с «Белсатом».

Преследовали в течение «протестной весны» журналистов и других изданий, но только с нашим телеканалом силовые структуры последовательно ведут такую упорную борьбу.