Противоречия внутри власти обостряются 25 27.05.2017, 9:44

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Источник: cartoon.kulichiki.ru

Как в администрации Лукашенко обсуждали «декрет о предпринимателях».

18 мая в администрации Лукашенко проходило совещание по проекту декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу» и другим проектам документов, подготовленным «в целях развития предпринимательской инициативы, стимулирования деловой активности и исключения излишних требований, предъявляемых к бизнесу».

За круглым столом представители контрольных структур, министры, бизнесмены и эксперты обсуждали подготовленные с учетом общественного обсуждения проекты документов. Мягкие реформаторы-прагматики вежливо обменялись мнениями с консерваторами - хранителями Госплана. Никто не хочет обострять диалог, пишет «Белгазета».

На встрече глава президентской администрации Наталья Кочанова, ее зам Валерий Мицкевич и министр экономики Владимир Зиновский больше всех настаивали на кардинальном, радикальном улучшении условий ведения бизнеса. При этом они отметили жесткое сопротивление отраслевых министерств. Минфин, Министерство по налогам и сборам, Минздрав, Минобраз, силовые и контрольные структуры составляют оплот старых, порочных регуляторных практик. Через месяц обещали закончить процесс подготовки этих документов и представить на подпись Лукашенко. К сожалению, представленный набор проектов нормативных актов далек от таких характеристик, как «кардинальный» и «радикальный».

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Проект декрета должен был рельефно проявить новые источники развития и роста. Не показал. Победу одержало номенклатурное большинство. В погоне за реализацией своих интересов оно игнорирует ряд серьезных, системных вызовов, которые делают нынешний контекст уникальным. Назовем основные факты, которые определяют состояние экономики сегодня.

Первый. Традиционные источники экономического роста (стимулирование внутреннего спроса, российский фактор, внешний спрос на товары белорусского экспорта) истощаются.

Второй. Резко повысилась интенсивность конкуренции на традиционных для белорусских производителей рынках сбыта.

Третий. Членство в ЕАЭС обязывает белорусские власти обеспечить равные условия конкуренции на нашем внутреннем рынке для производителей товаров и услуг из России, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Четвертый. Существенно ухудшилась долговая позиция Беларуси. Госдолг вплотную приблизился к 50% ВВП, валовой страновой долг - к 80% ВВП.

Пятый. Усугубилась ситуация на рынке труда. Беларусь испытывает острый дефицит коммерческих проектов, которые бы обеспечивали производительность труда на уровне $50 тыс. в год, рост занятости и ускорение изменения структуры занятости.

Шестой. В Беларуси затянулась инвестиционная пауза. Внутренних источников для обеспечения быстрого экономического роста (5-8% в год) на протяжении, как минимум, 20 лет нет.

Седьмой. Низкое качество корпоративного управления государственным коммерческим сектором. Оно усугубляется конфликтом интересов в органах госуправления, чрезмерным объемом функций и полномочий государства в сфере коммерческой деятельности.

Восьмой. Чрезвычайно сложная демографическая ситуация, которая усугубляется эмиграцией молодежи, оттоком капитала, в т.ч. предпринимательского.

Девятый. Опасная концентрация инвестиционных, финансовых и производственных ошибок, которые привели к «омертвлению» капитала, ухудшению условий доступа к оборотным и инвестиционным средствам.

Десятый. Высокая степень недоверия и неопределенности как внутри страны, так и в регионе и мировой экономике. Для преодоления кризисных явлений в экономике требуется национальный консенсус государства, бизнеса и общества. Он достигается путем постоянного диалога, инклюзивностью разных социальных, экономических и групп.

РЕГУЛЯТОРНАЯ И НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

В представленном проекте декрета много места уделено решению проблем излишних требований, предъявляемых бизнесу. Это серьезная проблема, но ей в представленном пакете документов уделено непропорционально много места. По экспертной оценке, реализация предложенных мер снизит регуляторную нагрузку на бизнес с ~18% ВВП сегодня до 13-15% ВВП. Такой уровень регуляторной нагрузки не сделает деловую среду конкурентоспособной, привлекательной для внутренних и внешних инвесторов.

Мораторий на введение новых налогов, сборов, пошлин, повышение налоговых ставок на период 2018-20гг. зафиксирует нынешний статус-кво, который не устраивает бизнес. Налоговая система РБ не является конкурентоспособной. Размер нерыночного сектора (доходы и расходы органов госуправления) составляет примерно 42% ВВП, а с учетом забалансовых госрасходов - 46-49% ВВП. К тому же государство владеет около 80% всех ресурсов, активов и имущества Беларуси. С таким размером государства никогда в истории ни одна страна мира не обеспечивала быстрый, долгосрочный инклюзивный экономический рост.

ОСНОВНЫЕ ДЕФЕКТЫ И СЛАБОСТИ ПРОЕКТА ДЕКРЕТА

Первый дефект: отсутствие мер и рекомендаций по созданию независимой судебной системы. Без нее не может быть реализован принцип равенства условий хозяйствования, сформировано доверие к институтам государства.

Второй дефект: нет мер по снижению налоговой нагрузки и улучшению системы налогового администрирования.

Третий дефект: отсутствие мер по ликвидации конфликта интересов в органах госуправления. Негативные для частного бизнеса и для экономики страны в целом отношения между властью и коммерческими организациями сохранятся.

Четвертый дефект: не предусмотрена ликвидация льгот, субсидий, особых административно-правовых режимов, которые на практике не позволяют реализовать конституционный принцип равенства условий хозяйствования. Несмотря на формальные декларации органов власти о либерализации цен, продолжают сохраняться режим контроля над «необоснованным повышением цен» и инструменты наказания за его нарушение.

Пятый дефект: дефицит мер по созданию постоянно действующих диалоговых площадок бизнеса, общества и власти. Позитивным является намерение «повысить роль Совета по развитию предпринимательства в регулировании экономической деятельности». Целесообразно было бы формирование данного органа на принципиально иных принципах и превращение его в постоянно действующую площадку регулярного диалога бизнеса, экспертного сообщества и власти.

Шестой дефект: не предусмотрено радикальное сокращение функций государства, хотя такое требование было сформулировано в предвыборной программе президента.

Седьмой дефект: не предусмотрены меры по расширению частного сектора. Тема приватизации полностью проигнорирована. Без доступа к ресурсам, активам страны весьма проблематично рассчитывать на превращение национального предпринимательства в новый источник долгосрочного инклюзивного экономического роста.

Восьмой дефект: не предусмотрены меры по либерализации внешней торговли, снижению уровня протекционизма, в т.ч. на внутреннем рынке.

Девятый дефект: не предусмотрены развитие современных платежных систем, либерализация режима входа на рынок иностранных финансовых организаций, которые бы резко снизили стоимость кредитных ресурсов, а также стимулировали развитие полноценного финансового рынка.

Десятый дефект: не предусмотрены меры по ликвидации конфликта интересов в органах госуправления. Практика совмещения коммерческой, регуляторной, контрольной деятельности в одном и том же органе госрегулирования приводит к дискриминации частного предпринимательства, распространению монополистических практик.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОСТУПИЛИ ОТ НАСЕЛЕНИЯ И БЫЛИ ОТВЕРГНУТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ

1) Запретить проведение мониторингов без записи в книгу проверок, ведь по сути это все равно проверка, все ходят, а записей не делают, посмотришь - никто не приходил вообще, а санстанция и того лучше - пишите согласие на проведение мониторинга.

2) Сократить число проверяющих и госаппарат, а освободившихся людей отправить создавать свой бизнес, как они все советуют, пусть попробуют хлеб, который сами испекли своимизаконами.

3) Исключить возможность блокировки счетов предприятия без решения судов. ИМНС это делает когда захочет и «по звонку».

4) Обеспечить свободный и бесплатный доступ к текстам нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, официально опубликованных на интернет-сайтах республиканских органов госуправления.

5) Дополнить документ положением, сокращающим сроки ограничения прав на занятие предпринимательской деятельностью в связи с ликвидацией предприятий (ИП), имевших задолженности перед бюджетом. Для предпринимателей сократить этот срок до 6 месяцев ограничений на занятие предпринимательской деятельностью вместо 1 года, как сейчас, а для учредителей и руководителей ликвидированных предприятий - до 1 года вместо трех лет.

6) Отмена субсидиарной ответственности. Сейчас почти 90% исков о субсидиарный ответственности удовлетворяются судами и, соответственно, потеряно понятие предпринимательский риск, так как в случае, если бизнес не пойдет, то инвестор и директор компании потеряют не только вложенные деньги, но еще и в рамках банкротства будут вынуждены платить в рамках субсидиарный ответственности.

7) Разрешить оказание следующих услуг по месту проживания без необходимости иметь специализированное помещение: нанесение макияжа, окрашивание ногтей, коррекция бровей, укладка волос, депиляция и т.д.

8) Включить в проект положения о полной и безоговорочной отмене ассортиментных перечней (а не только в общепите) либо (но это худший вариант) оставить их только для госторговли, кооперации (это фактически полугосударственная структура на селе) и торговли в сельской местности. Нигде в мире такого анахронизма нет. Зачем сохранять эту удавку на шее торгового бизнеса?

9) Разрешить применять упрощенную систему налогообложения предприятиям-изготовителям (микро- или малым - это как решит законодатель) при реализации только собственной продукции через собственную торговую сеть (магазины, павильоны) и интернет-магазины.

10) Увеличить обороты для ИП в рамках существующей системы УСН до BYN5 млн. (около $2,5 млн.) в год, как в России (в Беларуси $60 тыс.). На данный момент обороты для индивидуального предпринимателя, применяющего УСН, составляют BYN150 тыс. (~RUR4,55 млн.) В России максимальный оборот для ИП при УСН составляет RUR150 млн., что почти в 33 (!) раза больше.

11) Вместе с выдачей свидетельства о регистрации выдавать электронно-цифровую подпись (одну-единственную) бесплатно (включить стоимость в услугу регистрации) для подписи абсолютно всех электронных документов этой организацией (налоги, статистика, таможня, обращения в организации и т.д.). Всем остальным определить срок получения этой единственной ЭЦП вместо нескольких платных, имеющихся сейчас.

12) Убрать все виды бланков строгой отчетности, заменив документами на обычной бумаге (ТН, ТТН, путевые листы и т.д.).

13) Обязательность возврата таможенного НДС без всяких сроков (сейчас 60 дней, и это срок уже после сокращения).

14) Максимально упростить кадровый документооборот: оставить только трудовой договор, где прописывать все условия работы, без личных дел, личных карточек, заявлений и приказов о приеме-переводе.

15) Устранить из законодательства дополнительную ответственность руководителей и учредителей ООО, ЗАО и ОАО, т.к. это противоречит принципу ограниченной ответственности, логике и здравому смыслу, создает лишние риски для предпринимателей, ухудшает инвестиционный климат.

16) Снять все запреты для развития и внедрения электронной торговли путем легализации всех существующих электронных платежных систем и электронных валют, включая биткоины и их разновидности.

17) Предоставить право арендатору, арендующему длительное время недвижимость госсобственности, при ее выкупе стоимость имущества определять по остаточной стоимости либо с применением существенных снижающих коэффициентов в случае отсутствия денежного эквивалента остаточной стоимости.

18) Исключить технический надзор и авторский надзор как отдельное направление и возложить функции по ведению технадзора в строительстве на инспекцию Департамента контроля и надзора за строительством.

19) Предоставить возможность ИП выполнять монтажные работы для госпредприятий, не нанимая без необходимости работников и спецтехнику. Сегодня предпринимателю необходимо, чтобы у него были наемные работники, машины и механизмы.

20) Предоставить организациям возможность льготного кредитования в случаях участия в аукционах и тендерах либо ограничить отсрочку платежа по договору на аукционах и тендерах до 30 календарных дней.