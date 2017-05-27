Татьяна Северинец: Начало занятий в школах нельзя переносить 2 27.05.2017, 14:23

Белорусская система образования - cплошное издевательство.

По мнению бывшей учительницы с многолетним стажем Татьяны Северинец, начало занятий в школах не нужно переносить на 9 часов утра, передает «Радые Рацыя».

Кроме того, есть ряд более важных проблем, которые надо решать чиновникам в первую очередь:

- Должно быть пятидневное обучение, как в нормальной стране. Суббота и воскресенье - это родительские дни с детьми, родителям и так их некогда их с детьми проводить. Сплошное издевательство. Лучше изучили бы опыт других стран, где 3-4 основных предмета, а остальные изучаются факультативно. На основные предметы: языки, математику, историю, должно быть больше часов выделено, а все остальное факультативно, - рассказала Татьяна.