«Письма счастья» снова стали приходить 28.05.2017, 9:03

Осенью будет нечто грандиозное.

О настроениях простых белорусов Charter97.org рассказал лидер народных протестов в Барановичах и регионе, предприниматель Николай Черноус.

- Практически ни одна новость этой «горячей весны» из Барановичей не обходилась без вашего имени. Что лично вам запомнилось больше всего в протестной весне 2017 года?

- Все прошло так положительно, с таким размахом, что даже трудно выделить какие-то отдельные моменты. Такая яркая весна выдалась в этом году – будем стараться продолжать в том же духе.

А самым неожиданным было то, что у нас с сыном обыск провели – мы совсем этого не ждали. Но все так замечательно было этой протестной весной, что об обыске мы даже не сожалеем.

- Обыск вас не остановил? Будете продолжать бороться?

- Будем и еще с новым энтузиазмом! Потому что этот беспредел мне уже надоел. С властями нужно бороться: если перестать это делать – как их тогда победить? А побеждать нам нужно. Кто, если не я, как говорится!

- Хорошо, чтобы и все люди так были настроены. Вы торгуете на рынке, общаетесь с людьми – какие у них сейчас настроения?

- Предприниматели на рынке власть ругают, но как-то пассивно. Думают больше, как выкрутиться. А вот покупатели – они настроены еще как активно! Тот народ в Беларуси, которые живет на зарплату, на пенсию, сами знаете до чего доведен. Получив 200 рублей – и на рынок, и в магазин нечего идти. Теперь народ с этими несчастными 200 рублями готов на все. На любые протесты.

У нас какая сейчас ситуация в Барановичах: Черноуса узнают уже все. Как раньше батюшку: никого не знают – а батюшку знают. Так достала эта власть людей, что меня после протестов всюду узнают.

Вчера стоял в очереди, а одна совершенно незнакомая женщина задает вопрос: «Ну как вы – еще надеюсь воюете? Так дай вам Бог здоровья! Потому что не каждый так может, а вы нас всех отстаиваете. И кому, как не вам, побольше здоровья?!». Признаюсь, мне было очень приятно.

- Но ведь весной воевали не только вы – выходили тысячи во многих городах Беларуси. Когда, по вашему мнению, люди снова выйдут на улицы?

- Выйдут. Есть все приметы. И время сказать несложно. Я вам по порядку расскажу.

Был я позавчера в деревне Тешевле Барановичского района. Так вот, на птицефабрике в этой деревне сократили 90 человек. И уже «письма счастья» им пришли. Вы представляете – 90 человек на небольшую деревню! И «письма счастья» сразу же!

Вот и говорят сельчане: пока лето, мы еще огородами как-то перебьемся. А как только осень – мы к вам в Барановичи, как штык, на Площадь! Потому что 90 человек на деревню – это что-то, да значит. Они там нигде не устроятся. А ездить каждый день на работу в Барановичи – так это на одни поездки всю ту зарплату и отдать придется.

А «письма счастья» - вот они, дома уже лежат. Из-за них народ и говорит: приедем к вам осенью, пусть они там готовятся. А сколько таких деревень, вроде Тешевле, по все Беларуси? Не сосчитать!

- И решительно в таких деревнях люди настроены?

- Еще как! Им терять нечего и деваться некуда. Вот еще пример: трудоустроили недавно 300 человек на авиазавод. А никаких договоров с ними не заключили. Пройдет три месяца, как раз к осени, и этих людей сократят. Слухи уже идут. И эти люди прибавятся к нашей армии протестующих. Осенью будет нечто грандиозное.

Власти сами для нас «стараются». Людей на Площадь и звать не надо – они сами придут. Не надо и призывать.

- Что еще возмущает людей, кроме «тунеядского» декрета?

- Многое. Только что на «тунеядцев» нападал – сейчас у него уже Коля не высыпается. А это все – беды для наших детей. Получается, школы сейчас допоздна работать будут. Очень родители у нас возмущаются!

Даже ко мне уже обращались: «Выйдите вы с плакатом против этого абсурда – мы вас все поддержим». Люди сейчас солидарны. Только подай им пример – поддержат. Недовольство тлеет, вспыхнуть от всего может. Любого повода достаточно.

Мне так и говорят: «Выходите – мы поддержим».