Владимир Ровдо: Белорусам нужна улица Бжезинского 2 28.05.2017, 17:22

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Владимир Ровдо

Он доказал белорусам, что империя – основная угроза как для нашего народа, так и для наших соседей.

О роли Збигнева Бжезинского по вовлечению СССР в войну в Афганистане и то, почему Беларусь должна почтить память известного политолога, в разговоре с «Белсатом» рассуждает кандидат философских наук Владимир Ровдо.

- Профессор, что подумали когда узнали о смерти Збигнева Бжезинского?

- Подумал, что он прекрасно сочетал две роли — политолога и политика.

- Насколько велика была роль Бжезинского по вовлечению СССР в войну в Афганистане?

- Безусловно, эта война подорвала империю, но роль Бжезинского по вовлечению СССР в войну – позиция абсолютно неправильная и ложная. СССР втянулся в эту войну самостоятельно и вне всяких американских проектов. Политики, которые втягивали Кремль в эту авантюру – прежде всего, окружение Брежнева.

- Бжезинский неоднократно говорил, что Украина и Беларусь неумолимо повернут на Запад. Насколько он в своих прогнозах ошибался или не ошибался?

- Его прогнозы – долгосрочные, в такой перспективе я не вижу для Беларуси никакой другой альтернативы как разрыв с Россией и подлинную независимость Беларуси, возможную только в Евросоюзе. Пока Лукашенко изо всех сил стремится этого избежать, но последующие руководители Беларуси пройдут этот путь истории.

- Бжезинский говорил о развороте на Запад также и России. Сможет ли прозападный вектор победить у наших соседей?

- Этот вектор в России, безусловно, есть: например, либеральная экономика все еще там существует, не задушенная окончательно Путиным. Но этот вектор – мелкий, не влиятельный. Последний пример либерализации – горбачевская перестройка – в России сегодня рассматривают как отступления от интересов своего народа.

- А что давало возможность Бжезинскому делать такие удачные долгосрочные прогнозы по нашему региону?

- Польское происхождение, безусловно, сыграло здесь свою роль – он прекрасно знал наш регион, писал свои работы также по-польски. Чем шире кругозор политолога – тем больше надежд на правильность подходов в прогнозах.

- Евгений Липкович выразил уверенность, что в недалеком будущем посольство России в Минске будет стоять на улице Збигнева Бжезинского. Нам нужна такая улица?

- Возможно, он прав. Бжезинского должно почтить белорусское государство, но наверное, этого не произойдет при современном руководстве.

Политика Беларуси, безусловно, изменится: Китай – очень далекая перспектива, а Европа – близкая, и нам подходит – по духу, ментальности, истории.

Почему нам нужна такая улица? Этот человек был первым или одним из первых, который выступил открыто с антиимперской позицией и доказал белорусам, что империя – основная угроза как для нашего народа, так и для наших соседей.

Он опередил свое время, написав замечательную книгу по геополитике, где были правильно расставлены акценты об угрозе Украине как независимому государству. Улицы имени Бжезинского должны появиться в Польше, Литве, в Украине и Беларуси. Эти страны в конце концов объединятся на антиимперских позициях.