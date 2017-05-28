Япония готовит собственные санкции против КНДР 28.05.2017, 18:38

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Такое решение было принято после проведения Пхеньяном пуска баллистических ракет.

Правительство Японии готовит пакет собственных санкций против Северной Кореи после проведения пуска баллистических ракет. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на NHK.

«Япония намерена убедить Совет Безопасности ООН принять новые санкции против КНДР, поэтому она ждет поддержки от России и Кита. Поскольку РФ и КНР, в отличие от США, придерживаются позиции дипломатического диалога. Именно поэтому Япония приступила к рассмотрению введения собственных санкций против Северной Кореи», - говорится в сообщении.

21 мая Северная Корея запустила ракету неизвестной модификации. Совет безопасности ООН проведет во вторник, 23 мая, закрытое заседание по этому испытанию.

22 мая Северная Корея заявила, что новые испытания баллистической ракеты средней дальности Pukguksong-2, проведенные 21 мая, были успешными.