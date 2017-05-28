Россияне вернулись в кризис 2009 года 2 28.05.2017, 18:55

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За «потерянное десятилетие» реальные доходы населения РФ так и не выросли.

Внешэкономбанк (ВЭБ), опередив Росстат, посчитал, каким был прирост ВВП РФ в апреле в годовом выражении – 1,5%. Но есть и плохие новости: доходы россиян в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, вернулись к уровню 2009 года. Ведь инфляция «съела» прирост денежных доходов, который был с 2009 года по первый квартал 2017-го. При этом некоторые эксперты считают, что на данном этапе доходы населения падают уже не столько из-за растущих цен, сколько из-за борьбы Центробанка (ЦБ) с инфляцией, которая сводится к заморозке экономической активности, пишет ng.ru.

В апреле российский ВВП продолжил тенденцию роста, сообщается в новом выпуске ежемесячного отчета ВЭБа о состоянии экономики РФ. «В апреле ВВП с исключением сезонного и календарного факторов по отношению к предыдущему месяцу вырос на 0,4%, повторив значения роста в марте. Прирост к соответствующему периоду прошлого года составил 1,5% после роста на 0,8% в марте 2017 года», – указано в материалах ВЭБа. Как сообщается, в целом за январь–апрель 2017 года экономический рост составил 0,8% к соответствующему периоду прошлого года.

Росстат апрельских данных по ВВП пока не обнародовал, он до сих пор ссылается на оценки итогов первого квартала, когда рост ВВП в годовом выражении составил 0,5%.

В то же время, как замечает бывший замглавы Минэкономразвития, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач, «несмотря на относительно благоприятную экономическую динамику, сохраняется ряд рисков, которые могут замедлить дальнейшую экономическую активность». Один из таких рисков – укрепившийся рубль, который будет «негативно влиять на дальнейшие возможности экспортно ориентированных отраслей». Тем самым ВЭБ проявил себя как еще один лоббист ослабления национальной валюты.

Клепач назвал и другие риски. Он замечает, что «возобновление роста внутреннего спроса в начале текущего года пока очень неустойчиво». «Высокие процентные ставки сдерживают рост спроса на кредиты. Бюджет будет и дальше выступать негативным фактором для доходов населения и инвестиций», – добавляет экономист.

Неприятный итог последних восьми лет – доходы населения в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, «опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 года», сообщает Клепач.

Это подтверждается данными официальной статистики. В апреле 2009 года среднедушевые денежные доходы населения составляли чуть больше 17 тыс. руб. А в апреле 2017-го они достигли почти 30,5 тыс. руб. То есть в номинальном выражении доходы россиян выросли почти в два раза. Одновременно с этим за период с 2009 года по апрель 2017-го цены выросли в России тоже примерно в два раза.

Также стоит напомнить, что если раньше реальные располагаемые доходы населения ежегодно росли, то начиная с 2014 года они стали стабильно сокращаться. И сейчас идет уже четвертый год снижения реальных доходов населения. По последним данным Росстата, в апреле 2017-го реальные доходы граждан сократились на 7,6% к апрелю прошлого года. За январь–апрель падение составило в годовом выражении 2,2%.

По мнению некоторых экономистов, негативная динамика доходов населения в последние годы связана уже не столько с растущими ценами, сколько, наоборот, с активной антиинфляционной борьбой главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, вплотную приблизившейся к целевому ориентиру в 4%.

Как замечает профессор кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Константин Ордов, «снижение уровня инфляции может быть достигнуто путем опережающего роста экономики либо в результате обнищания граждан».

«В первом случае расширяется предложение товаров, что не приводит к инфляционному давлению. Во втором случае уходят деньги потребителей, а значит, сокращается спрос на товары и услуги, а за ним – цены и экономическая активность», – поясняет Ордов. И сейчас реализуется второй сценарий, а не первый. Потому что с экономическим ростом в стране, несмотря на бодрые отчеты и прогнозы ведомств, большие проблемы.

Кроме того, Ордов замечает, что «на фоне падения реальных доходов населения объем розничного товарооборота перестал сокращаться». По данным Росстата, в апреле оборот розничной торговли в годовом выражении не показал ни роста, ни падения. «Ретейлеры испытывают робкий оптимизм, но, возможно, это признак гораздо худшего – отсутствия потенциала для дальнейшей оптимизации расходов граждан», – пояснил «НГ» экономист. Населению больше некуда затягивать пояса.

Возникает вопрос: насколько цель оправдывает средства? Результатом достижения низкой инфляции в идеале должен стать приток инвестиций. Но пока инвестиционного бума нет. Инвестиции в основной капитал сокращались в течение четырех лет – с 2013 года. В начале 2017-го инвестиционный спад продолжался вплоть до того момента, пока Росстат, перешедший под шефство Минэкономразвития, не обнародовал статистику за апрель. Росстат неожиданно задним числом обнаружил рост инвестиций в первом квартале на 2,3% к первому кварталу 2016-го.

Стоит уточнить, что действительно в тучные годы на фоне двузначных показателей инфляции реальные доходы населения тоже росли более чем на 10% в год. Теперь же рост цен замедлился, но доходы населения не просто больше не растут на 10 и более процентов, они ушли в глубокий минус.