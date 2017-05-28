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«Карпаты» под управлением белоруса сохранили прописку в украинской премьер-лиге

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  • 28.05.2017, 19:44
Олег Дулуб
Фото: ФК «Карпаты»

За тур до окончания турнира «Карпаты» обеспечили себе сохранение места в сильнейшем дивизионе чемпионата Украины.

Львовские «Карпаты», которыми руководит бывший главный тренер «Крумкачоў» Олег Дулуб, сохранили прописку в украинской футбольной премьер-лиге.

В матче 31-го тура «Карпаты» в гостях взяли верх над луцкой «Волынью» — 1:0 (Гуцуляк, 38).

За тур до окончания турнира «Карпаты» обеспечили себе сохранение места в премьер-лиге, на 5 очков опережая находящийся в зоне вылета «Днепр».

На днях украинское издание Sport Arena сообщило, что Олег Дулуб может вернуться в «Крумкачы», где трудился до перехода в «Карпаты», с которыми в прошлом году заключил 5-летний контракт. Дулуб тогда стал седьмым тренером львовского клуба за год. Когда белорус принял команду, она замыкала турнирную таблицу, нынче же львовяне оставили позади себя двух соперников — «Днепр» и «Волынь».

— Это было очень непросто. Когда принимаешь команду с нулем очков, а до ближайшего конкурента семь очков и ты не понимаешь ни силы чемпионата, ни возможностей игроков, которые есть в твоем распоряжении… Есть хорошее сравнение — это все равно, что на ходу ремонтировать самолет, — сказал Олег Дулуб на пресс-конференции после игры.


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