Полиция составила протокол на мачеху читавшего Гамлета ребенка 1 28.05.2017, 20:05

Фото с сайта zona.media

26 мая мальчик был задержан на Арбате за чтение стихов.

Полиция Москвы составила административный протокол на мачеху ребенка, которого в пятницу вечером в центре города доставили в отделение полиции за попрошайничество. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, подчеркнув, что опубликованная в СМИ информация об аннулировании административного протокола в отношении отца ребенка не соответствует действительности.

«Ранее в СМИ появилась информация о том, что отцу ребенка, доставленного в полицию, принесены извинения, а протокол в отношении него аннулирован. В связи с этим необходимо уточнить, что извинения были принесены ребенку за причиненные неудобства. Как уже сообщалось, в отношении отца ребенка составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), а в отношении его жены - по 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»)», - сообщили в ГУ МВД.

Вечером 26 мая на Арбате был задержан и доставлен в отдел полиции десятилетний ребенок. Мальчик читал прохожим стихи, а его мать находилась неподалеку. В полиции сообщили, что женщина якобы представилась соседкой мальчика и попросила передать несовершеннолетнего ей, что являлось бы прямым нарушением закона.