Вконтактные страсти Виталий Портников, 7days.us

28.05.2017, 20:24

Одной из главных дискуссионных тем на постсоветском пространстве неожиданно оказались новые украинские санкции против России.

Собственно, эти санкции вводились и ранее, но не вызывали такой бури эмоций. Однако на этот раз среди юридических лиц, подпадающих под санкции, оказались российские информационные холдинги – Яндекс и принадлежащий олигарху Алишеру Усманову mail.ru. А именно этот холдинг является, как известно, владельцем двух крупнейших российских социальных сетей – «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Причем «ВКонтакте» Усманов, известный своими тесными клановыми связями как с семьей бывшего российского президента Бориса Ельцина, так и с ближайшим окружением его преемника Владимира Путина, прикупил по политическому случаю. После начала украинского Евромайдана российские спецслужбы потребовали от тогдашнего владельца и основателя социальной сети Павла Дурова предоставить им всю возможную информацию о создателях и участниках промайдановских групп, создававшихся «ВКонтакте». Дуров не просто отказался, но и выступил с публичным заявлением, разоблачившим эту спецоперацию ФСБ. И вот именно после этого он был вынужден продать «ВКонтакте» Алишеру Усманову, а российское законодательство было изменено таким образом, чтобы облегчить российским спецслужбам доступ к личной информации пользователей социальных сетей. Давление оказывалось даже на авторитетные западные холдинги, однако на владельца российских социальных сетей теперь не нужно даже давить. Усманов – человек системы и в своем представлении о том, что такое хорошо, а что такое плохо, ничем не отличается от Путина или Бортникова – что и доказало его удивительное видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, появившееся в сети аккурат в день введения новых украинских санкций.

Эти санкции, помимо новых экономических мер, предусматривают ограничение украинскими провайдерами доступа к интернет-страницам и приложениям российских поисковиков и социальных сетей. Утверждать, что в результате российские социальные сети действительно покинут пространство украинского интернета, пока что не приходится – так как не отработан технический механизм их тотальной блокировки. Однако то, что они лишатся миллионов пользователей и доходов от украинской рекламы, можно уже сейчас утверждать с полной уверенностью. А самое главное, чего они лишатся – так это возможности обслуживать заказы своих кураторов из российских спецслужб.

Потому что по новому российскому законодательству российские спецслужбы имеют доступ не только к личным данным пользователям из Российской Федерации, но и личным данным пользователей из любой другой страны – Украины, США, Германии или Израиля. Это нужно просто понимать. Вся ваша переписка, весь круг друзей, все связи и пристрастия, все перемещения, вся ваша информация в целом, публичная и непубличная, удаленная или сохраненная, может быть прочитана, использована для составления социологических отчетов, подготовки провокаций и прочих действий, которые будет необходимо совершить спецслужбам России. Это как раз то, что называется «находиться под колпаком». Руководство Украины лишь попыталось снять этот колпак со своих граждан, на очереди – эффективные действия правительств других стран, где, впрочем, российские социальные сети не столь распространены.

Возникает, однако, вопрос – а почему все-таки «ВКонтакте» - самая популярная в Украине социальная сеть, которая не может сравниться по количеству пользователей с остальными? И почему, когда говорят об уходе российских серверов, вспоминают в первую очередь именно «ВКонтакте», а не «Одноклассников» или «Яндекс»? Неужели никого не интересует поисковик?

Ответ на этот вопрос кроется в том цинизме, в котором пребывает любое постсоветское общество – и украинское тут не исключение. Среди среднестатистических украинцев модно ругать коррупцию во власти и интересоваться доходами депутатов и министров – но при этом не возникает никаких проблем при получении денег в конвертах, «вознаграждении» для врачей и преподавателей, покупке экзаменов и дипломов, подкупе военкомов при решении вопроса о мобилизации детей. Украинское общество – это общество тотальной, анархичной коррупции, лишь прикрывающее свою безнравственность фиговым листочком претензий к власти. Понятно, что в таком обществе «ВКонтакте» - на своем месте просто потому, что это не просто социальная сеть, а гигантский склад пиратского контента. Вы в любой момент можете послушать в этой сети музыку, посмотреть фильм, скачать клип или видеокнигу – и «ВКонтакте» не несет никакой ответственности за фактическую кражу авторских прав.

Именно поэтому исчезновение из украинского пространства этой социальной сети вызывает столько эмоций. Любым другим российским сервисам есть очевидные альтернативы – не ясно, зачем пользоваться картами «Яндекса», когда есть карты «Гугла». Но такого склада чужого, как «ВКонтакте», нет буквально ни у кого. Тем более после того, как украинские власти ограничили деятельность популярных в стране файлообменников. К тому же за файлообменники вступаться как бы не комильфо – трудно публично быть защитником пиратской продукции. А за социальную сеть вступаться не только можно, но и нужно – ведь ограничение доступа к ней может быть охарактеризовано в качестве ограничения свободы слова, об этом могут вовремя сказать и «нужные» активисты правозащитных организаций, в бой были брошены даже такие силы, как стареющая светская львица Ксения Собчак, обратившаяся с гневным посланием к украинскому президенту Петру Порошенко! В самой Украине у социальной сети нашлось немало неожиданных сторонников, причем, что показательно, не в самом «ВКонтакте», а в «Фейсбуке», причем в его русскоязычной части.

Возникает, конечно, вопрос: а зачем «ВКонтакте» даже не своим владельцам – доходы от рекламных потерь Усманов переживет, да и не для этого он покупал сеть, - а российской власти? Неужели информация об украинских пользователях так важна?

Ну, во-первых, действительно важна. Потому что это не просто информация об украинских пользователях, но и об их российских друзьях. В западных социальных сетях получить такую информацию трудно, а подчас и невозможно – в особенности о содержании бесед.

Во-вторых, важным обстоятельством является то, что подсадив миллионы украинцев на «халяву» российских псевдосоциальных сетей, российские власти получили огромную аудиторию для собственных информационных провокаций. Фабрики «ботов» в России не могут работать вхолостую и у них все меньше возможностей распространять лживую пропагандистскую информацию в западных социальных сетях – в особенности после того, как владельцы этих сетей задумались о создании эффективных механизмов для отслеживания и блокировки фейковых новостей. А «ВКонтакте» существует именно для таких новостей, именно для таких провокаций. Автор этих строк, российские провокации против которого буквально мгновенно блокировались в «Фейсбуке», но поддерживались и разгонялись «ВКонтакте» и «Одноклассниками» при помощи тысяч ботов и попустительстве администрации социальных сетей, может засвидетельствовать это главное предназначение российских ресурсов со всей уверенностью.

Поэтому ФСБ есть что защищать, а Украине и другим цивилизованным странам - от чего защищаться.

Виталий Портников, 7days.us