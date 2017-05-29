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Папа Римский Франциск наградил белорусского священника золотым крестом

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  • 29.05.2017, 13:04
Иосиф Заневский
Фото: Ольга Хруль

Иосиф Заневский получил из рук понтифика награду Pro Ecclesia et Pontifice.

Крест был вручен в воскресенье во время прощальной мессы настоятеля столичного кафедрального собора, который после 26-летнего служения покидает приход, получив новое назначение, пишет ria.ru.

Крест Pro Ecclesia et Pontifice — шестая по старшинству награда Святого престола. Она вручается духовенству и мирянам, которые не менее 25 лет своей жизни посвятили служению Католической церкви и понтифику. Награда была учреждена папой Львом XIII в 1888 году и имеет форму креста.

Иосиф Заневский, уроженец Беларуси, был тайно рукоположен во священника в Польше в 1978 году, затем служил в Гродненской области, а в 1991 году архиепископ в Москве Тадеуш Кондрусевич назначил его настоятелем столичного прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.


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