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Появился белорусский след в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова?

  • 29.05.2017, 15:56
Фото: РИА «Новости»

Перед убийством Вороненкова в Киеве его водителя в Беларуси похищала и допрашивала ФСБ.

Об этом в интервью телеканалу ZIK рассказала вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова, передает УНИАН.

«Водитель накануне пересекает границу Беларуси, доезжает до Гомеля. Блокпост в Гомеле. Останавливают этого водителя, и туда вызываются гомельским блокпостом якобы погранцы, на самом деле приезжает два автобуса с ФСБшниками, нашего водителя крадут», – заявила она.

По словам Максаковой, в Брянской области водителя допрашивали в течение 12 часов, лишили его связи, не давали спать, не кормили. При этом у нее есть все данные людей, которые занимались похищением. «После этого мне будут говорить, что наши российские спецслужбы или ФСБ не имеют никакого отношения ко всему тому, что произошло? После того, что они были настолько внутри... всего этого», – заявила Максакова.

Но в то же время вдова Вороненкова не может с уверенностью сказать, «они» ли сделали это.

Напомним, что Дениса Вороненкова, который в 2016 году переехал в Украину вместе с супругой Марией Максаковой и получил украинское гражданство, убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам киллер, который позже скончался от ранений.


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