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ПА НАТО поддержала стремление Грузии стать членом альянса

  • 29.05.2017, 16:51
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Страны-члены альянса окажут Грузии политическую и практическую поддержку.

Участники ассамблеи, встретившиеся в Тбилиси, в четырех пунктах описали действия, которые приблизят Грузию к вступлению в НАТО, передает «Радио Польша».

Страны-члены альянса должны оказывать Грузии «политическую и практическую поддержку в процессе интеграции», а также создать условия для представления Грузии Плана действий по членству в НАТО (MAP). ПА НАТО также призвала членские государства приглашать Грузию к участию в политических проектах и военных учениях. В последнем пункте подчеркивается необходимость оказания поддержки грузинам в борьбе с «гибридными угрозами, в том числе с пропагандой и дезинформационными кампаниями».

Участники ассамблеи также призвали Российскую Федерацию немедленно вывести войска с территории Абхазии и Южной Осетии. По словам представителя польской делегации, депутата Польской крестьянской партии Павла Бейды, Россия является сдерживающим фактором для вступления Грузии в НАТО.

«Если государство, стремящееся к членству в альянсе, участвует в вооруженном конфликте, то следует подождать, пока он закончится. Однако, Россия сделает все возможное, чтобы этого не произошло», - считает депутат Бейда.


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