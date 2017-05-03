ЕС повысил плату за Brexit для Лондона до €100 миллиардов 1 3.05.2017, 15:04

Финансовые требования к Великобритании были изменены под давлением Германии и Франции.

Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Великобритании за предстоящий выход из состава ЕС. От Лондона теперь требуют заранее выплатить до 100 млрд евро, что вызвано ужесточением требований со стороны группы стран во главе с Германией и Францией, сообщает лондонская газета The Financial Times (FT) в среду, 3 мая (перевод – «Немецкая Волна»).

Брюссель пересмотрел расчеты, согласно которым первоначально от Лондона планировалось потребовать около 60 млрд евро. Если раньше европейские страны опасались политических рисков, то теперь они добавляют к счету все новые статьи, рассчитывая таким образом заткнуть дыру в бюджете ЕС, возникающую из-за Brexit, отмечает издание.

Требования к Великобритании

В частности, Париж и Варшава настаивают на включение в плату за Brexit европейских субсидий агропромышленному комплексу на период после выхода Великобритании из состава ЕС, а Берлин выступает против предоставления Лондону доли европейских активов, включая недвижимость.

Целый ряд европейских государств требует добавить к счету административные расходы ЕС на 2019-20 годы. Брюссель также настаивает на том, чтобы Великобритания заранее оплатила свою долю в будущих кредитах таким странам, как Украина и Португалия, ссылаясь на то, что Лондон вернет свои деньги по мере погашения этих кредитов.

Лондон платить не собирается

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что его страна не будет платить 100 млрд евро за выход из состава ЕС. Конкретные суммы финансовых претензий к Лондону должны стать предметом переговоров, заявил он в интервью британской телекомпании ITV 3 мая. Он также отметил, что британское правительство пока не получало от Брюсселя каких-либо финансовых требований.

Глава переговорной группы ЕС Мишель Барнье заявил, что до конца процедуры Brexit никаких сумм назначаться не будет, однако он хотел бы, чтобы Великобритания и ЕС согласовали методологию расчетов еще до начала переговоров.

The Financial Times напоминает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй недавно категорически отвергла идею платы за Brexit, подчеркнув, что любые финансовые условия должны быть привязаны к заключению договора о свободной торговле с ЕС до конца 2019 года. Накануне она пообещала, что на переговорах проявит себя как «чертовски трудная женщина».

Между тем Терезе Мэй, как сообщает FT, не позволят напрямую обсуждать Brexit с европейскими коллегами. Ее единственным партнером на переговорах будет Мишель Барнье. Газета отмечает, что эти сведения противоречат словам Мэй о том, что она будет обсуждать условия Brexit напрямую с главами стран ЕС.