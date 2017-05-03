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Классическая музыка влияет на умственные способности людей

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  • 3.05.2017, 18:55
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Музыка способна вносить ощутимые коррективы в физическую и когнитивную активность человека.

Классическая музыка влияет на умственные способности людей, однако не всегда благоприятно, как это принято считать. Многочисленные исследования не смогли привести к единому выводу на этот счет, сообщает newsyou.info.

Первое исследование о влиянии классической музыки было проведено еще в начале прошлого века, едва только были изобретены промышленные конвейеры. Рабочим, которые выполняли сложную монотонную физическую работу, стали включать музыку. В результате этого производительность сотрудников выросла на 10%.

В 1993 году был осуществлен эксперимент, который потом стал основой для открытия «эффекта Моцарта». Трем студентам дали послушать запись концерта знаменитого австрийского композитора, а после попросили их решить различные математические задачи. Анализ умственных способностей показал, что уровень IQ вырос на 8-9 пунктов. Но в ученом сообществе эту теорию не приняли, так как при повторном прослушивании уровень IQ остался на том же уровне.

Специалисты сходятся на мнении, что музыка способна вносить ощутимые коррективы в физическую и когнитивную активность человека. Однако каким будет этот эффект, зависит от множества других факторов.


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