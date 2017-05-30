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Беларусь пока так и не получила обещанный РФ кредит на $700 миллионов

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  • 30.05.2017, 19:30
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В этом году стране предстоит погасить внешний госдолг в размере $1 миллиарда.

Привлечение кредита правительства Российской Федерации в размере $700 млн находится в «активной проработке», сообщил министр финансов Беларуси Владимир Амарин, передает БелТА.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи президентов Беларуси и России 3 апреля, в высокой степени проработки привлечение кредита правительства Российской Федерации в размере $700 млн на цели рефинансирования долга. Кроме этого, Минфином не исключаются заимствования на коммерческих условиях посредством размещения государственных облигаций на внешнем финансовом рынке», - проинформировал он.

Министр финансов пояснил, что ежегодно Беларусь рефинансирует часть государственного долга, предназначенного для погашения. В этом году предстоит погасить внешний госдолг в размере $1 млрд, а в январе 2018 года - еврооблигации в размере $800 млн.

«Совершить выплаты только за счет доходов бюджета равнозначно изъятию значительного объема ресурсов из экономики. Поэтому мы и прибегаем к рефинансированию. Минфин на постоянной основе проводит работу по поиску наиболее оптимальных по стоимости и срокам заемных ресурсов», - добавил чиновник.

Владимир Амарин рассказал, что в качестве основных источников внешнего финансирования в 2017 году рассматриваются государственный кредит России и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития.

В 2016 году было подписано кредитное соглашение с ЕФСР о предоставлении Беларуси кредита на общую сумму $2 млрд: его выделяют семью траншами в 2016-2018 годах. Объем средств фонда, доступный для страны в 2017-м, составляет $1 млрд.

На сегодня получено $1,1 млрд, из них $300 млн - в этом году. В то же время министр отметил интерес властей Беларуси к рефинансированию долга за счет ресурсов международных финансовых организаций, поскольку такие займы характеризуются комфортными условиями.

Помимо внешних заимствований, Минфин проводит активную работу на внутреннем финансовом рынке. В настоящее время валютные государственные облигации пользуются спросом как среди инвесторов - юридических лиц, так и физических лиц.

Из запланированных на 2017 год поступлений за 4 месяца нынешнего года привлечено от размещения облигаций правительства в иностранной валюте $360 млн.


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