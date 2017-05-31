В РФ решили, что почти 22 миллиона просмотров для «Он вам не Димон» достаточно 5 31.05.2017, 15:37

1,687

Навального обязали удалить фильм-расследование о Дмитрии Медведеве.

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, пишет издание republic.ru.

Бизнесмен требовал от Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опровергнуть сведения, изложенные в расследовании о «тайной империи» российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

Речь идет об утверждениях из расследования, что Усманов якобы давал взятки Медведеву, а также первому вице-премьеру Игорю Шувалову. По данным ФБК, Усманов «подарил» связанному с премьером фонду землю и усадьбу в Знаменском, «взятка» Шувалову упоминалась в расследовании 2012 года.

Фильм «Он вам не Димон» к 31 мая набрал на YouTube 21,6 млн просмотров.

Как сказал на прениях 31 мая адвокат Усманова Генрих Падва, у ФБК нет документов, подтверждающих, что «Медведев, в качестве хоть кого, организовал фонд», передает «Медиазона». Представитель Усманова также заметил, что суд не допросил ни одного свидетеля о причастности Медведева к упомянутым в расследовании фондам.

При этом, считает Падва, сторона Навального и не заявляла таких свидетелей, он полагает, что в этом вопросе не было ничего кроме «фантазии» ответчика (цитата по «Медиазоне»).

Оппозиционер, выступая на прениях, коротко пересказал расследование ФБК. Обращаясь к Падве, Навальный предположил, что адвокат не видел фильма о Медведеве, а суд, по словам политика, не дает приобщить к делу документы. Из-за этого, считает Навальный, сторона Усманова «не в курсе ситуации».

Навальный в первый день слушаний 30 мая просил вызвать в качестве свидетелей Шувалова и Медведева, суд отказался это сделать. Кроме того, сторона ответчика подавала ходатайства о приобщении к делу некоторых документов, в том числе выписки из Росреестра, а также об отводе судьи. Всего Навальный и его адвокаты подали 16 ходатайств, все они были или отклонены, или оставлены судом без рассмотрения.

Усманов подал в суд на Навального в апреле. Он не требовал денежной компенсации, в иске речь идет об опровержении 12 материалов и удалении фрагментов публикаций, где упоминается Усманов.