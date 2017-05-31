Премьер и около 70 политиков Черногории попали в санкционный список России 6 31.05.2017, 16:11

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РФ закрыла въезд для тех, кто поддерживал интеграцию Черногории в НАТО.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович, председатель парламента Иван Брайович и президент Демократической партии социалистов Мило Джуканович попали в санкционный список Москвы, которым Россия запрещает въезд в страну, пишет zn.ua.

В список также попали не менее 46 депутатов, которые голосовали за присоединение страны к НАТО. Всего в список попали не менее 70 черногорских политиков.

Напомним, что министерство иностранных дел Черногории вызвало российского посла Сергея Грицая для вручения ноты протеста за депортацию черногорского депутата из России. Министерство также потребовало от России разъяснений по поводу этого инцидента.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Черногории Срджан Дорманович сообщил, что Россия серьезно вмешивается во внутренние дела страны. Дорманович отметил, что Россия последние два года вмешивается во внутреннеполитические вопросы страны, проводя свою политику противодействия расширению НАТО.

Ранее Дональд Трамп подписал постановление о ратификации присоединения Черногории к НАТО. В прошлом месяце Сенат большинством голосов поддержал расширение альянса. В Вашингтоне надеются, что присоединение Черногории подаст сигнал России о том, что США противостоят российским попыткам распространить свое влияние в Европе.