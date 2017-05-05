Назван лучший в мире город для проживания 9 5.05.2017, 13:16

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Фото: Flickr

Аналитики Deutsche Bank обнародовали рейтинг самых лучших городов мира для проживания.

Лидером списка был признан новозеландский Веллингтон, передает korrespondent.net.

При составлении рейтинга специалисты оценивали города мира по целому ряду критериев, среди которых: цены на недвижимость, прожиточный минимум, уровень загрязненности воздуха, климат, а также здравоохранение и ситуация с преступностью.

Второе место заняла шотландская столица Эдинбург. А замкнула тройку лидеров столица Австрии Вена.

В первую десятку эксперты также включили Мельбурн (Австралия), Цюрих (Швейцария), Копенгаген (Дания), Оттаву (Канада), Бостон (США) и Амстердам (Голландия).

А замкнул первую десятку австралийский город Сидней.