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«Мой дедушка надел все свои медали один-единственный раз»

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  • Арамаис Миракян
  • 7.05.2017, 10:49
Фото: facebook.com

Когда я вижу вот это «победобесие», когда я вижу «ветеранов», которые разве что на велосипедах не разъезжают - мне стыдно и горько.

Мой двоюродный дедушка со стороны отца - прошел всю войну, освобождал Беларусь. И это было первое соприкосновение армянской части моей семьи с Беларусью, кстати.

Когда я у него спрашивал «Дедушка Оник, расскажи что нибудь про войну» - он всегда молчал. Или говорил, что о таких вещах лучше забыть. У него одна рука была намного короче другой и очень плохо работала. Попал под обстрел.

Он любил говорить о мире, о виноградных садах в родной Армении, о любимой жене, о детях и внуке - не о войне.

Один-единственный раз он одел все свои медали и вышел на 9 мая. Это было в последний год его жизни.

Мы не очень часто виделись, обычно - на даче у отца. Последние 10 лет своей жизни он прожил в Беларуси, рядом со своим сыном - моим дядей. В 2010 его не стало. Он похоронен там, где и мечтал, в Армении, где почти всегда тепло. Рядом с моим дедушкой - папой моего папы, который погиб, когда моему отцу было 7.

Мой прадед со стороны мамы - был председателем колхоза, в 1941 ушел в партизаны. И пропал без вести. Прабабушка Евдокия ждала его всю жизнь - так и не дождалась. Он успел увидеть мою бабушку совсем маленькой, она едва родилась, и видел он ее - один раз в жизни.

Когда я вижу вот это «победобесие», когда я вижу «ветеранов», которые разве что на велосипедах не разъезжают - мне стыдно и горько.

Зачем парад 9 мая? Погрохотать железом? Поиграть мускулами? Показать, какие мы крутые? Зачем?

Когда я слышу «Можем повторить», «Мы победили» - нихера вы не можете, ребята. Победили не вы, победили они, люди невероятной мощности, стойкости и силы духа. Не примазывайтесь. И все эти ваши «сосиски воевали» - это позор. Ганьба. Оскорбление.

Зажгите лучше девятого мая свечу и подумайте о них. О тех, кто оттуда не вернулся, о тех, кто потерял конечности и умер после войны, например, в интернате для инвалидов на острове Валаам.

Они воевали не для того, чтоб вы гоняли военную технику по площадям и грозились повторить.

Они воевали за то, чтобы это никогда не повторилось.

Арамаис Миракян, «Фейсбук»


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