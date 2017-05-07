Явка на выборах во Франции превысила 65% 2 7.05.2017, 18:47

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Фото: getty images

К 17.00 по местному времени во Франции проголосовали 65,3 процента избирателей.

Явка избирателей во втором туре выборов президента во Франции к 17.00 составила 65,3 процента избирателей, сообщает в воскресенье, 7 мая, министерство внутренних дел страны. Это ниже, чем на прошлых президентских выборах 2012 и 2007 годов, передает «Немецкая волна».

В 2012 году этот показатель в тот же час составлял почти 72 процента, а общая явка была на уровне почти 82 процентов. В 2007 году к этому времени свои голоса отдали уже более 75 процентов избирателей, а общая явка на тех президентских выборах была одной из самых высоких в новейшей истории Франции - 85,3 процента.

Election #Presidentielle2017 65,30 %: taux de participation à 17h pour le 2nd tour en 🇫🇷 métropolitaine (71,96 % en 2012 et 75,11 % en 2007) pic.twitter.com/5bx7JqyVZ6 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 7 мая 2017 г.

Во втором туре президентских выборов участвуют независимый кандидат, проевропейский либерал Эмманюэль Макрон и лидер правых популистов Марин Ле Пен. Результаты последних опросов показывают, что явный фаворит этой гонки - Макрон, который на 23-26 процентов голосов опережает Ле Пен.

Неопределенность в исход выборов вносит возможность низкой явки избирателей, отмечают эксперты. По данным социологов, около четверти граждан Франции, обладающих избирательным правом, могут отказаться голосовать.