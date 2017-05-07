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Обама удостоен премии Фонда Кеннеди «Черты мужества»

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  • 7.05.2017, 20:13
Барак Обама
Фото: AP

Награду вручит дочь президента Джона Кеннеди Кэролайн Кеннеди.

Экс-президент США Барак Обама в воскресенье прибывает в Бостон, где ему вручат ежегодную премию Фонда Джона Кеннеди «Черты мужества». Этой награды он удостоен «за свои достижения в течение двух президентских сроков в условиях жесткого политического противостояния», передает «Голос Америки».

«Президент Кеннеди призывал новое поколение американцев использовать свои таланты для служения стране, – заявила дочь Джона Кеннеди Кэролайн Кеннеди. – С исключительным достоинством и мужеством президент Обама пронес этот факел в наше время, показав молодым людям из всех слоев общества пример, которому они могут следовать».

Кэролайн Кеннеди работала послом США в Японии в период администрации Обамы. Она вручит награду экс-президенту на церемонии, которая начнется в 3:30 понедельника по московскому времени.

Ранее этой премии удостаивались президенты Джеральд Форд и Джордж Буш-старший, пережившая попытку покушения бывшая конгрессвумен Габриэль Гиффордс, сенатор и бывший военнопленный Джон Маккейн, а также конгрессмен и лидер движения за гражданские права Джон Льюис.

В 1957 году Джон Кеннеди опубликовал книгу «Черты мужества» (Profiles in Courage) с биографиями восьми американских сенаторов, которые рисковали своими карьерами, занимая непопулярные в политическом плане позиции.


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