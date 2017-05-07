Эмманюэль Макрон произнес победную речь 7.05.2017, 22:58

Эмманюэль Макрон

Фото: WPROST.pl

Макрон отметил, что сегодня вечером открывается новая страница в истории Франции.

Лидер «На марше» Эмманюэль Макрон, одерживающий победу на президентских выборах Франции, выразил благодарность избирателям, поддержавшим его, передает ТАСС.

«Избрание президентом возлагает на меня большую ответственность», - сказал Макрон, выступая сегодня после оглашения результатов голосования. Он отметил, что «намерен учитывать в том числе ожидания избирателей Марин Ле Пен (лидер «Национального фронта» - Прим.). «Я буду защищать интересы всей Франции», - пообещал он.

Макрон отметил, что «сегодня вечером открывается новая страница в истории Франции». «Я хочу, чтобы это была страница вновь обретенных надежд и уверенности», - заявил он, добавив, что Франция «будет следовать принципам мира».

Макрон заявил, что Франция продолжит борьбу с терроризмом у себя и за рубежом.

«Я говорю всем, что Франция будет в первых рядах борьбы против терроризма как на своей земле, так и в действиях на международном уровне», - сказал он, обращаясь к своим сторонникам в Париже.

Как подчеркнул Макрон, бороться с терроризмом Франция готова долго и до победного конца. «Как бы долго ни должна продлиться эта борьба, мы будем ее вести без уступок», - указал политик.

Согласно предварительным данным, озвученным информационным телеканалом BFMTV сразу после закрытия избирательных участков, Макрон занимает на президентских выборах первое место, набирая 65,9% голосов. Марин Ле Пен получает 34,1% голосов.

С победой Макрона ранее уже поздравили его соперница по второму туру выборов, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и действующий президент республики Франсуа Олланд. В ближайшее время политик должен выступить перед сторонниками на площади у музея Лувр в Париже.