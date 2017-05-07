закрыть
8 мая 2017, понедельник, 1:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Эмманюэль Макрон произнес победную речь

  • 7.05.2017, 22:58
Эмманюэль Макрон
Фото: WPROST.pl

Макрон отметил, что сегодня вечером открывается новая страница в истории Франции.

Лидер «На марше» Эмманюэль Макрон, одерживающий победу на президентских выборах Франции, выразил благодарность избирателям, поддержавшим его, передает ТАСС.

«Избрание президентом возлагает на меня большую ответственность», - сказал Макрон, выступая сегодня после оглашения результатов голосования. Он отметил, что «намерен учитывать в том числе ожидания избирателей Марин Ле Пен (лидер «Национального фронта» - Прим.). «Я буду защищать интересы всей Франции», - пообещал он.

Макрон отметил, что «сегодня вечером открывается новая страница в истории Франции». «Я хочу, чтобы это была страница вновь обретенных надежд и уверенности», - заявил он, добавив, что Франция «будет следовать принципам мира».

Макрон заявил, что Франция продолжит борьбу с терроризмом у себя и за рубежом.

«Я говорю всем, что Франция будет в первых рядах борьбы против терроризма как на своей земле, так и в действиях на международном уровне», - сказал он, обращаясь к своим сторонникам в Париже.

Как подчеркнул Макрон, бороться с терроризмом Франция готова долго и до победного конца. «Как бы долго ни должна продлиться эта борьба, мы будем ее вести без уступок», - указал политик.

Согласно предварительным данным, озвученным информационным телеканалом BFMTV сразу после закрытия избирательных участков, Макрон занимает на президентских выборах первое место, набирая 65,9% голосов. Марин Ле Пен получает 34,1% голосов.

С победой Макрона ранее уже поздравили его соперница по второму туру выборов, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и действующий президент республики Франсуа Олланд. В ближайшее время политик должен выступить перед сторонниками на площади у музея Лувр в Париже.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев