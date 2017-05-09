«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен» 55 9.05.2017, 8:23

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Правдивые истории о войне от читателей Charter97.org.

5 мая на сайте Charter97.org была опубликована статья Ирины Халип «Нам еще наступать предстоит» - о «ряженых» и настоящих героях Второй мировой войны и современной Беларуси. Актуальная тема вызвала живой отклик у читателей сайта. Сегодня, 9 мая, мы публикуем лучшие мнения наших читателей и их семейные истории о настоящей войне и настоящих фронтовиках.

«Эх, а у меня прадед чудом в 1939 году под расстрел не попал из-за владением землей, когда красные пришли в Западную Беларусь. Всю войну он помогал партизанам (белорусы и поляки), которые били нацистов, и когда красные пришли стычки нередко случались, и самое печальное, что многих из этих людей записали в коллаборационисты, хотя кого они предали? Они просто знали, что такое коммунизм».

«Мой отец - Климов Кузьма Кириллович, пулеметчик (наверное, последний пехотинец той войны) гвардейской Рогачевской дивизии, 93 лет - жив. Я тоже считаю, что это праздник их поколения, а не пузатых генералов и полковников, вышагивающих на шествиях с увешанной до пупа левой стороной груди. Наше поколение пусть заслужит и празднует свои праздники. А на этом празднике мы должны несуетно, без истерии отдать долг почтения им, погибшим и последним живущим».

«Мой дед говорил: кто ходил в атаку - тому парад не нужен. Парад нужен генералам и штабным крысам, а нам – домой земельку пахать да детей поднять. Разговор был в 80-х!».

«Лучше бы раздали миллионы которые потратят на шоу 9 мая той сотне, больше их по возрасту не может быть, настоящих ветеранов которые еще живы – это было бы честнее» (комментарий этого читателя собрал более полутысячи «лайков»).

«Два года назад, на 9 мая, возле меня остановился ветеран, похоже ему очень хотелось поговорить, и высказал все, что он думает о чиновниках и этой власти: что хоть самому, с оставшимися в живых однополчанами, выходи на митинг против беспредела. У меня был шок, услышать такое от ветерана. Все всё понимают и «система» уже сама начинает рушиться, и я думаю в наших силах просто это ускорить, чтобы Беларусь стала свободной и процветающей. Наш народ это заслужил».

«Мой отец в 17 лет ушел на фронт. Дошел до Кенигсберга, там был тяжело ранен. Про войну ничего нам не рассказывал, а мы и не спрашивали, понимая, что ему эти воспоминания очень болезненны. Но 9 мая всегда поднимал рюмку за командира, который любил его, как сына, и предупреждал, чтобы не пил перед атакой спирт, чтобы не терять рассудок. И только за месяц до своей кончины он нам рассказал про весь ужас на фронте. Всю жизнь, а он прожил72 года, война болью отзывалась в его сердце».

«Победобесие, пришедшее из России, заразно. Мой дед-фронтовик, проживший долгую и трудную жизнь, как-то плюнул в телевизор, глядя на ряженых моложавых фальшивых «ветеранов» с фальшивыми «иконостасами» и больше не смотрел праздничных программ, никогда не посещал официальные мероприятия, он в этот день не выходил из дома и плакал. 9 Мая нужно сделать Днем памяти и скорби: слишком дорогой ценой досталась победа, потому что человеческая жизнь в «совке» никогда ничего не стоила и сволочные руководители не жалели людей.

Нынешние власти что России, что Беларуси, еще хуже и фальшивей. Поэтому этот мрак не может быть вечным. И победа над ним не будет легкой. Нам еще наступать предстоит!».

«Мой отец не воевал, но был в партизанском отряде. Мальчишка бегал туда-сюда, куда скажут. Прибежит, расскажет, что видел, в каком количестве. А вот его старший брат, покойный, кавалер ордена Славы, о войне не рассказывал, говорил, что это не игрушки. Да, правда о войне в стихах Иона Дегена, и настоящие фронтовики об этом не любят говорить и бряцать своими наградами – тем более. Только беспринципные подлецы способны на такое».

«Мой дед воевал. Очень мало рассказывал про это. Заканчивалось все слезами. Рассказывал, как выжил, обмазавшись кровью убитого товарища и прикинувшись убитым. Как выбрался к своим его отправили в штрафбат. Как чудом остался жив. Как рядом только что в атаку шел человек, а через секунду от него только куски мяса летят в разные стороны. Вот что такое война.

А эти ряженые и власть устраивают пиар и шоу на костях, горе и ужасе войны. Когда видишь на машине «На Берлин», хочется, чтобы этот дебил оказался на этой машине в то время на минном поле или под артобстрелом. Что бы до кишок прочувствовал, что такое победа. Лучше бы сделали жизнь народа лучше, за это воевали, а не за это мракобесие-победоносие, что творится сейчас. Немцы победили коричневую чуму, сумели от нее избавиться и живут лучше, а мы нет. Вот такая правда».

«Этот праздник очень интимный, тихий, личный. Мой сын пять лет работал в отелях Турции. Так он говорил, что для немцев, датчан, шведов 8 мая (в Европе этот день 8-го, а не 9-го мая) – это День памяти. Точно не воспроизведу, как это по-немецки звучит. Вечером эти люди за ужином стоя поминают погибших и не принимают особо участия в вечерних развлекательных мероприятиях (да отельеры уже сами знают и фейерверков не организуют). 9-го мая с самого утра начинает праздновать Россия. «Мыпобедили!», «Спасибодеду», «Россия – самая...». Ор на весь отель. Гости от русских шарахаются. Вечером – чтобы был самый крутой салют, а не то бутылки в зеркала и столы в бассейн в прямом смысле. Я русская, но так горько это фанфаронство».

«Мой отец прошел всю войну (1922 года рождения). Я очень хорошо помню, что он и его однополчане не одевали награды почему-то. Тесть прошел финскую, Отечественную, но я ни разу не видел его при наградах. Так медали и перекочевали нам, детям, в сундучках. Так мы их внукам и передадим. Я родился после войны и мне уже скоро 70 будет. Отец и тесть сейчас моложе меня по возрасту были бы. Когда я вижу все большее количество «фронтовиков» и «фронтовичек» мне стыдно на них смотреть. Аферюги!».

«Мой дядя защищал Москву! Отморозил ногу, вторую отняли - гангрена. Добрый и порядочный человек. Его нет в живых уже 40 лет. А эти ряженые будут стоять на трибуне со своими побрякушками и изображать из себя победителей! Тьфу на вас, герои не знавшие войны!».

«Да, чтить память надо. Надо чтить тех, кто погиб от рук фашистов. Но надо и чтить тех, кто погиб от рук коммунистов, тех, кто погиб и в 1-й мировой, и в других освободительных войнах! А присобачивать георгиевскую ленту, которую использовали в РОА для увеличения продаж продуктов питания - это вообще ни в какие ворота!».

«Мой отец прошел три года войны в пехоте. Повезло. Остался цел. Имел орден и три медали боевых. А для сержанта пехоты это очень много. Уже десять лет , как он ушел. Он ненавидел все официальные мероприятия и шоу. Никогда не смотрел фильмы про войну. Я помню его слова. Я сам не понимаю , как мы это пережили. Война -это грязь , ужас , страх и не человеческие усилия и скотское отношение к простому солдату. И не надо нам почета один день в году. Просто не врите людям , что война это весело и не страшно. Наберитесь смелости и расскажите правду.

И от себя. Не надо говорить «спасибо» ветеранам. А мы должны сказать всем прошедшим эту войну «простите нас». Мы до сих пор не поняли, что вы пережили тогда. И поэтому сейчас устраиваем эти красочные спектакли».

«Разделяю ваши воспоминания. Мой дед по матери - Климович А.М., бывший партизан, прошел всю войну. Умер 20 лет назад. Бабушка рассказывала, как он после войны запрещал держать дома что-нибудь красное, от этого цвета выходил из себя».

«У фронтовиков со временем не осталось ненависти. Мой отец , рассказывая эпизоды , называл немцев «он», «они». Я как то спросил , а почему не «фашисты», «враги», «фрицы»? Он долго молчал, а потом сказал, я воевал против таких же обманутых несчастных людей. Фашистов на передовой не встретил. Они в тылы «резвились». Убивал? Да. Не лезьте к нам в душу. Не дай Бог, пройти наш путь!».

«И мой отец часто говорил: «Не немцев убивают на войне и не русских. Людей убивают. Нечем гордиться. Война - это грязь, холод, голод, бессонница, нервное напряжение». И ордена свои боевые никогда не надевал».

«Светлой памяти моих дедов: дед Никита - участник сражения под Сталинградом, умер от ран в 1958 году; дед Иван - взят в плен под Ельней - умер в концлагере. Помянем их дома. Коричневую чуму они одолели, а за борьбу с красной их правнуков сажают в тюрьмы. Победу наших дедов - изнасиловали. Простите нас, наши деды...».

«У меня на фронте были: мой отец - танкист, 2 ранения, 1 тяжелое, его два родных брата - один пехотинец, погиб в 1945-м в Германии, а второй артиллерист; два брата моей бабушки - оба были в пехоте, 1 погиб, один тяжело ранен, остался инвалидом. А в партизанском отряде в районе Борисова была моя бабушка Маня, моя мама и ее родная сестра, которая была шифровальщицей в партизанском отряде, а ее муж, дядя Коля, был начальником разведки отряда. Все они награждены орденами и медалями, но, к сожалению, все ушли из жизни. Одни очень давно, а последние – лет 6 тому назад (моя мама и ее сестра). Настоящих ветеранов остались единицы. А на трибунах стоят обвешанные орденами и медалями отставные и действующие милиционеры, военные и КГБисты. Ну и конечно сам «ясновельможный вождь» в форме генералиссимуса Беларуси и его Коленька в форме генерала. Я думаю, что отдельным милицейским начальникам скоро диктатор будет давать ордена за удушение собственного народа. Вечная память всем ветеранам войны!».