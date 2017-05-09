Франция порадовала 9.05.2017, 11:59

Эммануэль Макрон

Фото: Mustafa Yalçn/Anadolu Agency/Getty Images

Франция показала себя стабильной опорой европейского проекта.

Макрон выиграл очень убедительно. Более 66%, и 43,6% от списочного состава избирателей. Во втором туре прибавил более 12 млн голосов, в то время как Марин Ле Пен – менее 3 млн. Более 80% голосов французов, голосовавших в первом туре за других кандидатов, ушли, таким образом, Макрону. Ле Пен в итоге опустилась ниже 34%. В Париже Макрон получил 90%.

Некоторые сравнивают с результатом папаши Ле Пена в 2002 году, но это неверно. В 2002 году евроскептицизм как явление имел место только в очень ограниченных масштабах. Сейчас волна евроскептицизма настолько сильна, что в Британии евроскептики взяли власть, в Италии они в шаге от этого. На этом фоне, что такое 10 млн голосов евроскептиков во Франции? Да, в общем, ничего. Франция показала себя довольно стабильной опорой европейского проекта в этом плане.

К тому же папаша Ле Пен – невероятно противный, и его доченька потратила 15 лет и огромные усилия на ребрендинг партии и придание ей «человеческого» лица. А итог всех этих титанических усилий – ну вырос результат с 5 до 10 миллионов голосов, ну и что.

Так что Франция, конечно, порадовала. Что касается парламентских выборов: макроновская партия там по опросам тоже лидирует и может получить 250-280 мест, тогда как FN – всего 15-25 мест. Если будет такой слабый результат, это ставит крест на политических перспективах Ле Пен – ей не помогла мощная волна евроскептицизма, поддержка Путина, теракты, ничего не помогает.

Владимир Милов, «Фейсбук»