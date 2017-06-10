Не все в порядке в танковых войсках 1 Александр Алесин, «Белрынок»

10.06.2017, 9:59

У властей нет денег на полноценную «модернизацию» танкового парка белорусской армии.

2 июня новая партия модернизированных танков Т-72Б3 в торжественной обстановке передана личному составу 969-й базы резерва танков на 174-м полигоне ВВС и войск ПВО. Предполагается, что данные боевые машины уже скоро примут участие в международном конкурсе «Танковый биатлон — 2017». В связи с этим их экипажи в ближайшее время приступят к освоению техники.

В мероприятии приняли участие министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков, представители Министерства обороны и Вооруженных Сил, а также российская делегация от Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» во главе с генеральным директором УВЗ Александром Потаповым. Выступая Андрей Равков отметил, что условия и возможности корпорации «Уралвагонзавод» позволяют получать фактически новый танк.

По завершении передачи техники был подписан очередной контракт на модернизацию танков и поставку запчастей к ним в рамках реализации белорусской Государственной программы вооружения на 2016-2020 годы.

Согласно сообщениям СМИ, модернизированные Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 л.с., а также улучшенным комплексом вооружения. Изменения коснулись и брони танка. Она усилена бортовыми экранами корпуса с комплектом съемной модульной защиты.

Новый комплекс управляемого вооружения гарантирует высокую вероятность уничтожения цели с места и в движении на дальности до 5 км, а внедрение автомата сопровождения целей упростило работу наводчика при стрельбе с ходу и по движущимся целям. Танк получил новую 125-мм пушку 2А46М-5 повышенной живучести ствола, новую радиостанцию «Акведук», новое противопожарное оборудование и новый многоканальный прицел наводчика «Сосна-У» белорусского производства ОАО «Пеленг».

Кроме того, машина оснащена цифровым баллистическим вычислителем с комплектом датчиков метеоусловий, который обеспечивает автоматизацию процесса подготовки выстрела и значительно повышает точность стрельбы.

Между тем, опубликованная информация не позволяет с полной достоверностью определить танки какой именно версии Т-72Б3 были переданы белорусским военным. Нет упоминания о доработке автомата заряжания под современные бронебойные подкалиберные снаряды (БПС) и о типе примененных модулей динамической защиты (ДЗ). Что достаточно сильно влияет на тактико-технические характеристики боевых машин.

Ну очень бюджетная версия

Программа серийной модернизации танков Т-72Б советского выпуска, совмещенная с капитальным ремонтом этой бронетехники, была принята в России в 2010 году. Первые танки Т-72Б3 стали поступать в Российскую армию в октябре 2011 года.

Основными пунктами проекта модернизации Т-72Б3 от 2010 года стала установка новой системы управления огнем, включающей многоканальный тепловизионный прицел наводчика «Сосна-У». Новая пушка 2А46М-5 имела усовершенствованный стабилизатор вооружения.

Изменения в автомате заряжания позволили применять новые удлиненные бронебойные подкалиберные снаряды (БПС) типа «Свинец-1» и «Свинец-2», способные поражать последние версии танков Abrams и Leopard.

Модернизированная машина получила новые средства связи и комплекс защиты от оружия массового поражения. Была усовершенствована ходовая часть, получившая гусеничные ленты с параллельным шарниром. Правда, двигатель остался такой же, как и на Т-72Б, В-84 мощностью 840 л.с.

Но это, как говорится еще полбеды. В доработанных «Уралвагонзаводом» танках не оказалось приемников ГЛОНАСС/GPS, по которым экипаж мог бы определять свое местоположение в условиях плохой видимости (а у танка и без того очень ограниченный обзор). Не было и практически обязательной в современных условиях системы автоматического сопровождения цели, которая держит противника на мушке даже во время движения.

Это притом, что на усовершенствованных машинах были оставлены старые метеодатчики, датчики износа ствола и ряд других важных агрегатов и механизмов.

Как отмечают эксперты их поразило «полное наплевательство на жизнь танкистов», что выразилось в сохранении, размещенной на башне, открытой зенитной пулеметной установке с ручным управлением.

Машина прошлого

Но более всего нареканий военных, получивших усовершенствованные танки, вызвала их защищенность. Вместо современного, по российским меркам, комплекса динамической защиты (ДЗ) «Реликт» на Т-72Б3 был установлен устаревший «Контакт-5» не спасающий от современных видов противотанкового оружия.

Уже к середине 90-х годов ДЗ «Контакт-5» не спасала от большинства принятых на вооружение в тот период на Западе БПС. Обеспечивая защиту танков лишь от БПС М829 принятого на вооружение в 1986 году.

Эта устаревшая ДЗ с большой вероятностью преодолевается как БПС М829А2, так OFL-F1 и DM43 ВВ. Даже танк Т-90 с комплексом «Контакт-5» будет поражаться БПС М829А2, принятым на вооружение в 1994 с дистанции 6 км.

При этом элементы ДЗ «Контакт-5» не защищают все уязвимые места первых версий Т-72Б3. Наиболее вопиющим примером является ослабление зоны защиты командира танка.

Ввиду установки современного тепловизионного прицела «Сосна-У» исчезла необходимость в размещаемом ранее рядом с пушкой инфракрасном прожекторе. В результате на месте, где он монтировался, образовалась «дыра», так как освободившийся участок башни не прикрыли элементами ДЗ.

На более поздних машинах на этом месте все-таки разместили блоки «Контакта-5», но танки Т-72Б-3 первых серий до сих пор эксплуатируются с такими «проплешинами». Не были должным образом прикрыты, хотя бы решетчатыми экранами, боковые и задние проекции.

Поэтому не случайно, что еще в феврале 2013 года в московской газете «Известия» появилась публикация о том, что командование Западного военного округа вооруженных сил России подготовило министру обороны Сергею Шойгу и Главному автобронетанковому управлению Минобороны доклад с просьбой отказаться от закупки модернизированных танков версии Т-72Б3.

Как выяснилось, по итогам их эксплуатации на учениях и во время повседневной боевой подготовки были выявлены серьезные недостатки. Из всех новшеств в Т-72Б3 добрых слов заслужили лишь белорусский прицел «Сосна-У» и современные цифровые системы связи. По мнению строевых офицеров, этот танк способен бороться лишь с противником образца начала 1990-х годов, а современная бронетехника ему не по зубам.

В 2014 году на так называемых «биатлонных» (т. е. специально подготовленных к соревнованиям) танках наиболее вопиющие недоработки были устранены, однако многие существенные недостатки (такие как ДЗ «Контакт-5») остались. И тем не менее, именно они сыграли определяющую роль в судьбе проекта модернизации Т-72 по программе Т-72Б3.

По данным тех же «Известий», решение о продолжении масштабного обновления бронетанкового парка российской армии, согласно доработанному варианту этого проекта, было принято по итогам спортивно-технических игр «Танковый биатлон-2015», где специально подготовленный Т-72Б3 обошел китайский Type 96A.

Наблюдая за состязаниями танковых экипажей, начальник генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов задал подчиненным вопрос: стоят ли такие танки на вооружении армии? Получив отрицательный ответ он, дал соответствующие указания.

Попытка номер 2

Основными отличиями, разработанной в соответствии с ними, версии Т-72Б3 образца 2016 года от предыдущей являются:

панорамный прицела командира;

новый современный цифровой баллистический вычислитель, позволяющий в несколько раз сократить время расчетов для стрельбы и повысить их эффективность;

двигатель В-92С2Ф мощностью в 1130 л.с. (до этого на танках стояли дизели в 840 «лошадей»). Благодаря такому приросту мощности танк стал гораздо подвижнее. А автомат переключения передач сделал управление им еще проще;

дисплейный комплекс механика-водителя, позволяющий контролировать работу механизмов, и телевизионная камера заднего обзора;

автоматизированная система, предупреждающая о неисправностях и повреждениях;

модули динамической защиты типа «Реликт» (установленные вместо ДЗ «Контакт-5») и решетчатые противокумулятивные экраны вдоль всего корпуса;

дополнительные модули динамической защиты в «мягком» корпусе повышающие стойкость бортовой проекции корпуса к противотанковым средствам кумулятивного действия.

Между тем, как отмечают авторитетные эксперты в данной области, комплекс «Реликт» коренным образом не улучшит защищенность последней версии Т-72Б3, так как в нем заложены заведомо требования по защите лишь от БПС М829А2, принятого на вооружение еще в 1994 году. Да и то «Реликт» обеспечивает защиту от них только при стрельбе с дистанции более 1.000 м.

Про более современные снаряды М829А3 и уже поступивший в серийное производство М829А4 говорить не приходится. Благодаря недостаткам ДЗ «Реликт» зарубежным разработчикам противотанковых средств удалось обеспечить преодоление брони танков российского производства современными БПС калибра 120 мм с дистанций свыше 3 км.

Еще одним недостатком конструкции «классической» ДЗ к которым относятся и «Реликт», и «Контакт-5» является отсутствие защиты от боевых частей, содержащих снарядоформирующиеся элементы типа «ударное ядро». Боевые части типа «ударное ядро» представляют особую опасность для слабо защищенных бортовых проекций танка, а также его крыши.

Не решен в «Реликте» и вопрос обеспечения защиты от тандемных боеприпасов с большой временной задержкой срабатывания основного заряда и от тандемных боеприпасов в предзаряде которых реализован принцип гидроудара для преодоления ДЗ без детонации взрывного вещества.

Таким образом, заявления разработчиков о противотандемных свойствах ДЗ «Реликт» являются преувеличением и выполняются только для определенных типов тандемных боеприпасов.

И тем не менее каждая модернизированная по программе «с усиленной защитой» машина обходится военному бюджету РФ в 78,9 млн. рублей. Для сравнения стоимость модернизации Т-72Б до уровня первой версии Т-72Б3 в ценах 2013 года определялась в 52 млн. российских рублей, из которых около 30 млн. отводилось на капитальный ремонт.

В связи с чем невольно возникает вопрос во сколько обойдется Беларуси реновация ее парка танков семейства Т-72, который насчитывает примерно 1.276 (в том числе около 446 танков Т-72Б).

Даже если, как утверждает Андрей Равков: «Они (россияне) нам проводят ремонт и модернизацию техники по внутрироссийским ценам…». Самые приблизительные расчеты показывают, что сумма эта будет эквивалентна 1,8-2 млрд. долларов.

Так что рассчитывать на полную модернизацию белорусского танкового кулака на российских предприятиях не приходится. Отсюда, очевидно, и заявление белорусского министра обороны: «Мы двигаемся в двух направлениях: модернизируем и ремонтируем танки на своих заводах и идем по пути военно-технического сотрудничества с Россией».

Можно предположить, что в данном случае речь идет о серийной модернизации на 140-м ремонтном заводе в г. Борисов танков Т-72Б по белорусской программе «Витязь».

Сила и слабость «Витязя»

В процессе реконструкции на каждую такую машину устанавливается современная система управления огнем с многоканальным прицелом, автомат сопровождения целей, а также принципиально новый прицельно-наблюдательный комплекс командира танка, что позволяет вести огонь днем и ночью из пушки и спаренного пулемета в режиме «Дубль».

Конструкторам и производственникам 140-го завода удалось (в отличие от россиян) решить серьезную проблему оборудования Т-72Б закрытой зенитно-пулеметной установкой с помощью которой можно эффективно бороться не только с воздушными, но и наземными целями на расстоянии до 1.600 м, управляя огнем из боевого отделения танка.

А также значительно улучшить и защиту боевой машины от противотанковых средств и мин с магнитными взрывателями, усовершенствовать ее маскировку, ряд других боевых и эксплуатационных возможностей. Что позволило нарастить боевой потенциал старого доброго Т-72Б в полтора раза и сохранить его в строю еще не один десяток лет.

Ввиду отсутствия в стране собственного производства, белорусам пришлось сохранить на модернизированной машине пушку старой модификации и автомат заряжания, не приспособленные под современные боеприпасы.

По этой же причине, проводя модернизацию, белорусские инженеры, совершенно не затронули силовую установку. В Борисове могут только капитально отремонтировать двигатели В-84, мощностью в 840 л.с. Имеются проблемы и с динамической защитой, которую предполагается применить для усилении защищенности танка. По информации некоторых экспертов, не исключена (хотя официально никем и не заявлена) установка украинской ДЗ «Нож» и украинской же активной защиты (АЗ) «Заслон».

О достаточной эффективности ДЗ «Нож» можно судить по результатам испытаний, в том числе и в зарубежных странах (США, ОАЭ и пр.) В результате их было установлено, что бронепробивная способность 120-мм БПС OFL 120F1 снизилась на 100% и составила 0 (ноль) мм во всех опытах.

Что же касается активной защиты «Заслон», то это экспериментальное изделие, созданное на основе еще советских разработок и вряд ли оно находится в серийном производстве. Да и официальной информации о том, что «Заслон» действительно будет использован при модернизации Т-72 по программе «Витязь» не имеется. (Некоторые эксперты не исключают, что могут быть использованы российские модули динамической защиты «Контакт-5».)

Приняв во внимание вышеизложенное можно согласится с заявлениями критиков Т-72Б «Витязь» о том, что в настоящее время он не может обеспечить белорусским танковым подразделениям паритет с машинами соседей, таких как, например, Польша с их «Леопардами-2А5».

А следовательно сотрудничество с российским ВПК в этом плане (вне зависимости от того какое количество Т-72 удастся модернизировать) является насущной необходимостью.

Александр Алесин, «Белрынок»