Российские компании продолжают экспансию на белорусский рынок 8 11.06.2017, 15:46

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Фото с сайта abw.by

Беларусь превращается в рынок сбыта российских поставщиков.

В 2017 году доля России в белорусском импорте выросла до 58%. Россия является ключевым поставщиком сырья и материалов для белорусской промышленности, рост цен на которые Беларусь не может контролировать в значительных объемах. С учетом роста финансовых показателей и ряда преимуществ по сравнению с поставщиками вне стран ЕАЭС, российские производители будут усиливать свое присутствие на белорусском рынке. В секторе товаров с высокой долей импортного сырья и энергоресурсов не исключено вытеснение белоруской продукции даже на внутреннем рынке, пишет nmnby.eu.

По данным Белстата, Беларусь осуществляла в 1 квартале 2017 года импорт товаров из 154 стран на общую сумму USD 7,2 млрд, что на 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Наиболее крупными поставщиками продукции в Беларусь являются Россия (USD 4 176 млн), Китай (USD 560 млн), Германия (USD 324 млн) и Польша (USD 324 млн). Доля России в белорусском импорте выросла с 57% (1 кв. 2016 года) до 58% (1 кв. 2017 года).

Из 92 укрупненных товарных групп, импорт из России сократился в 1 квартале 2017 года только по 15 группам, наиболее значительной из которых являются легковые автомобили и иные средства транспорта. Снижение импорта легковых автомобилей могло быть связано со наличием складских остатков у автодилеров. Продажи легковых автомобилей в Беларуси в 2017 году не снижались по сравнению с 2016 годом. По большинству позиций наблюдается рост цен, а также физических объемов поставок.

Россия является основным поставщиком энергоресурсов, сырья и материалов на территорию Беларуси. На долю промежуточных товаров приходится 82% всего импорта из России. Рост цен на нефть, природный газ и металлы привел к увеличению импорта по данной категории товаров на USD 774 млн за 1 квартал 2017 года. Альтернативные поставки нефти и нефтепродуктов незначительны и не оказывают влияние на белорусскую экономику. Беларусь имеет ограниченные возможности влияния на цены данного сегмента товаров.

Рост чистой прибыли российских компаний увеличил их возможности по продвижению продукции на белорусском рынке. Отечественные телевизоры занимают 8% от общего объема продаж на потребительском рынке страны. В импорте телевизоров доля России по итогам 1 квартала 2017 года составляла 69%. 70 % моющих и чистящих средств, продаваемых отечественной торговлей-импортного производства, при этом доля России в импорте за год увеличилась с 51 до 62%. Увеличиваются поставки по целому ряду потребительских товаров-бытовой техники, косметики, средств гигиены.

Источник: nmnby.eu

Источник: nmnby.eu

Традиционно большинство продаваемых продовольственных товаров на внутреннем рынке – отечественного производства. Однако активная политика российского руководства в области стимулирования собственного производства продуктов питания в связи с санкциями привела к переориентации российского рынка от импорта к экспорту по отдельным товарным группам. В 1 квартале 2017 года поставки сахара из России в Беларусь выросли в 20 раз, экспортные поставки белорусского сахара на российский рынок сократились на 15% (до 2016 года российский рынок был крупнейшим потребителем белорусского сахара). Увеличивается ассортимент изделий российской пищевой промышленности в торговых сетях.

Тенденция с дальнейшим увеличением присутствия российских товаров на белорусском рынке сохранится, чему будет способствовать отсутствие таможенных пошлин между странами. В отличии от продукции стран вне ЕАЭС, для российской продукции отсутствует требование по отсрочке возврата НДС в течение 60 дней, а гармонизация сертификационных требований к продукции будет предоставлять конкурентные преимущества для российских производителей в виде снижения сроков появления новой продукции в торговых сетях Беларуси. Белорусским предприятиям будет проблематично удерживать долю на внутреннем рынке в секторе товаров с высокими удельным весом импортного сырья и энергоресурсов, поскольку российские производители имеют доступ к данным ресурсам по более низким ценам по сравнению с белорусскими предприятиями.

Таким образом, российские компании после кризиса упрочили свои позиции на белорусском рынке. Финансовые возможности российских компаний значительно превосходят бюджеты белорусских предприятий, торговые барьеры между странами по большинству позиций отсутствуют, а отсутствие необходимости уплаты таможенных пошлин и отсутствие сроков возврата НДС будут способствовать дальнейшему увеличению присутствия российских компаний на белорусском рынке.