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Белорусский триатлет выиграл престижные соревнования в Польше

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  • 12.06.2017, 22:26
Александр Василевич
Фото: Sport Evolution

Александр Василевич одержал победу на престижных соревнованиях мировой серии Enea 5150 Warsaw Triathlon 2017.

Как сообщает swim.by, Александр Василевич установил новый рекорд соревнований (1.53,08) на трассе олимпийского формата.

После заплыва на 1500 метров в открытой воде Василевич был шестым, но вырвался в лидеры во время велосипедной трассы на 40 километров. Победу белорус закрепил во время десятикилометрового забега.

«Я очень рад своей победе. Несмотря на то что после плавания был шестым, мне удалось хорошо провести велосипедный этап и выйти на лидирующую позицию, преодолевая ветер. Во время бега я уже полностью контролировал ситуацию. Сам турнир организован великолепно, планирую обязательно продолжить выступления и продемонстрировать спортивную борьбу на турнире Enea IRONMAN 70.3 Gdynia powered by Herbalife 2017», — поделился своими впечатлениями на финише Александр Василевич.


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