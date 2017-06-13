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Лукашенко: Проведем учения «Запад-2017» масштабно и серьезно

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  • 13.06.2017, 14:22
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Диктатор заявил, что «союзные войска» будут отрабатывать все то, что отрабатывают «потенциальные соперники».

Несмотря ни на какое давление, белорусско-российские учения «Запад-2017» будут проведены масштабно и серьезно, заявил Лукашенко сегодня на встрече с руководителями оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, передает БелТА.

«Вы прекрасно знаете, что Беларусь и в рамках союзного государства, и в рамках ОДКБ ответственна за западное направление. Это зона ответственности Беларуси, и вся наша армия сконцентрирована на это вместе с Российской Федерацией. У нас выстроен четкий план действий в разных ситуациях», - обратил внимание глава государства. Осенью на территории Беларуси пройдут белорусско-российские учения «Запад-2017».

«И как бы нас не давили, мы проведем эти учения и нацелены на то, чтобы они прошли масштабно и очень серьезно, - заявил Лукашенко. - Знаю, что и в России точно такое же настроение. Мы никого не пугаем. Нам чужого не надо. Поэтому мы будем отрабатывать все то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать нашу территорию, наше государство, наши народы».


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