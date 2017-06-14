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Активисты профсоюза РЭП: Орша проявила себя во время Маршей рассерженных белорусов

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  • 14.06.2017, 17:52
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Фото: «Радыё Свабода»

«Белорусская весна» показала протестный потенциал регионов.

На выходных в Орше прошло собрание молодежной сети независимого профсоюза РЭП. На встрече обсуждали самые острые проблемы региона, перспективы развития молодежного профсоюзного движения, ближайшие планы, а также выбрали регионального координатора и его заместителей, пишет praca-by.info.

В оршанском заседании принимали участие Анна Дусь и Денис Худовец, председатели республиканской молодежной сети.

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– Орша – очень активный город, который проявил себя во время Маршей рассерженных белорусов: вышло много людей, и до сегодняшнего дня продолжаются круглые столы: активисты Орши доносят до властей свою позицию. Молодежь Орши соответсвует общему настроению города: она тоже очень активна, и поэтому первое региональное собрание молодежной сети профсоюза мы провели здесь, – рассказала порталу praca-by.info Анна Дусь. – На встрече были и уже давно состоящие в РЭП активисты, и те, кто присоединился к профсоюзу во время протестов, и молодые студенты с активной жизненной позицией, и молодые рабочие; и, к сожалению, те, кто не так давно не по своей воле пополнил ряды безработных.

Оршанское отделение профсоюза РЭП – одно из самых быстрорастущих в Беларуси; на встрече молодежной сети в профсоюз вступили еще два новых члена.

На собрании обсудили самую актуальную проблему региона – безработицу; и другие вызовы, которые встают перед молодыми людьми: почему молодому специалисту сложно найти работу; какие проблемы чаще всего возникают с нанимателем, какие права нарушаются и как этого избежать.

Заседание молодежной сети было посвящено не только обсуждению проблем. Оршанская молодежь на встрече много внимания уделила образованию в разных формах: например, в виде школы молодых предпринимателей. Предлагали и устроить образовательные курсы для изучения трудового законодательства: чтобы знать свои права и уметь отстоять их.

– Все согласились, что образовательные мероприятия – действительно важное дело; образования часто не хватает и из-за этого люди просто не знают, как себя вести в сложной ситуации.

Анна Дусь рассказала, каким образом профсоюз РЭП поможет организовать обучение оршанских активистов:

– У оршанских активистов уже есть офис, а значит, не составит труда пригласить правозащитников такого же возраста, как и члены молодежной сети, чтобы правозащитники поделились опытом и показали на собственном примере, как отстаивать права. В Орше есть свой юрист, который может провести семинар о том, что такое трудовое законодательство и право на труд. А над большим образовательным проектом уже начал работу региональный координатор в Орше.

На собрании, помимо обсуждения планов, также все присутствующие единогласно выбрали и регионального координатора – Александра Макаревича. Ему двадцать четыре года, он родился и живет в Орше. Его заместителями стали Евгений Дятловский и Анна Свищева.

Александр Макаревич
Евгений Дятловский
Анна Свищёва

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