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Андрей Суздальцев: Контрабанда - это государственная политика Беларуси

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  • 14.06.2017, 22:55
Андрей Суздальцев

Белорусская молочная продукция снова под прицелом Россельхознадзора.

На этот раз ведомство заблокировало и вернуло в Беларусь 40 тонн сыра, по документам с предприятия «Мстиславмолоко», а по этикеткам с могилевской «Бабушкиной крынки», пишет «Белсат».

После отказа во ввозе и возвращения в Беларусь, российские чиновники отрапортовали о «продолжении мошеннических схем с поставками белорусской продукции в Россию».

«Сами себя они не очень контролируют, а вот тут на всю катушку требования санконтроля они используют, тут есть слишком придирчивый подход со стороны России и не совсем ответственный подход со стороны Беларуси», – сказал экономист Леонид Злотников.

По факту задержания сыра директор «Мстиславмолока» от разговора с прессой отказался. А вот на «Бабушкиной крынке» пояснили: мстиславский завод входит в холдинг с могилевским предприятием и имеет право на использование их логотипа на своей продукции. По мнению источника в «Бабушкиной крынке», чиновники из Россельхознадзора просто не разобрались с информацией на этикетках. Контрабанды не было, говорит белорусская сторона. Статистика вторит – 80% нелегальной продукции из Беларуси идет через российские фирмы.

«Контрабанда - это государственная политика Беларуси, ведь сертификаты государственные», – говорит политолог Андрей Суздальцев.

Некоторые эксперты замечают, что за 2017 год Россельхознадзор по разным причинам уже дважды запрещал ввоз продукции «Бабушкиной крынки» и дважды отменял это решение.

После подписания договора о «cоюзном государстве» и Таможенном союзе, вопрос свободного перемещения товаров между участниками этого объединения так и не был решен. Евразийская же экономическая комиссия, которая должна была заниматься этими спорными вопросами, по факту оказалась очередным ведомством на бумаге, таким же в кавычках эффективным как и Таможенный союз и «союзное государство».


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