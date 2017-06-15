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Белорусские католики отмечают праздник Божьего Тела

  • 15.06.2017, 14:44
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Фото: racyja.com

Торжественные процессии с участием католиков латинского и греческого обрядов пройдут в городах Беларуси.

Праздником единства всех католиков называют Божье Тело, которое отмечается 15-го июня. Торжественные процессии с участием католиков латинского и греческого обрядов пройдут в городах Беларуси, передает «Радыё Рацыя».

Праздник дает возможность показать свою веру в Иисуса Христа, свою национальную особенность. Белорусские греко-католики традиционно идут на процессии в национальных костюмах с иконами и хоругвями. Говорит настоятель прихода Матери Божьей Фатимской в Гродно отец Андрей Крот:

- Люди, которые выходят показать свою веру, - это сознательные люди. К сожалению, есть те, которые скрываются со своей верой, но не надо бояться. И я думаю, что для тех, кто еще не осознал свою веру, скрывает ее или просто стесняется, этот праздник - демонстрация того, что нас много, и мы идем с религиозными песнями, религиозными символами, верой и молитвой. Возможно, это подтолкнет людей к тому, чтобы свою веру исповедовать открыто.

Праздник пришел в Римско-католическую церковь с XIII века. Папа Римский Франциск призывает в этот день в Евхаристической молитве быть рядом тех братьев и сестер, которые не могут выражать свою веру в Иисуса Христа открыто и подвергаются преследованию. Торжества праздника Божьего Тела в Гродно начнутся от кафедры Франциска Ксаверия в 18 часов. Отсюда начнется процессия, которая завершится в Зареченского храме Матери Божьей Ангельской.


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