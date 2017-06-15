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Сборная Беларуси досрочно вышла на чемпионат Европы-2018

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  • 15.06.2017, 21:48

Победа белорусских гандболистов над румынами позволила подопечным Юрия Шевцова завоевать путевку на ЧЕ.

В матче квалификации ЧЕ-2018 сборная Беларуси в гостях победила румын со счетом 32:22. Победа позволила команде Юрия Шевцова досрочно завоевать путевку на чемпионат Европы-2018, сообщает «Прессбол».

Румыния — Беларусь — 22:32 (11:19)

Румыния: Янку, Попеску; Мокану (5), Рамба, Григораш (5), Гионя (2), Ракотя (2), Садовяк, Капотэ, Шандру (2), Чепреги (4), Ротару, Феньич, Оньежекве, Павел (1), Тальмайер (1).

Беларусь: Мацкевич, Солдатенко; Бровко (3), Кулеш (3), Бабичев, Пуховский (7), Рутенко (4), Шумак, Юринок (2), Баранов, Карвацкий (4), Подшивалов, Королек (6), Титов, Кулак (1), Гайдученко (2).

Турнирное положение в группе «2»: Беларусь — 7 очков (5 матчей), Сербия — 7 (5), Румыния — 4 (5), Польша — 2 (5).


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