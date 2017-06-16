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Таксист из «Алмаз 7788»: Об аресте директора узнал из интернета

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  • 16.06.2017, 7:44
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Задержание Виктора Пузикова стало полной неожиданностью для подчиненных.

О том, что задержали Виктора Пузикова - руководителя и фактического собственника столичной диспетчерской службы такси «Алмаз» (7788), стало известно 14 июня. Уже 15 июня это подтвердили в пресс-службе Комитета госконтроля.

Финансовая милиция возбудила уголовное дело против Виктора Пузикова по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса - уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере. Кроме владельца диспетчерской по делу проходят три его пособника. Виктор Пузиков и еще один подозреваемый сейчас находятся в СИЗО, сообщает kp.by.

Во время проверки, которую провело следствие, были найдены документы, в которых отражены реальные доходы, которые получали подозреваемые. Эту информацию они скрывали от налоговой.

По предварительной оценке владелец такси «Алмаз» недоплатил более 1,4 миллиона рублей налогов.

- Наложен арест на расчетные счета и денежные средства, а также на 93 автомобиля и 30 объектов недвижимого имущества общей стоимостью более 2 млн. долларов США, принадлежащих подозреваемым, - говорят в пресс-службе Комитета госконтроля.

Один из водителей службы такси «Алмаз» рассказал, что о задержании директора он прочитал на одном из форумов.

- Нам вчера официально никто ничего не сообщал, только ребята-водители между собой обсуждали, что прошел такой слух. Залез вечером в интернет, там уже была эта новость, - рассказывает таксист. - Если честно, для меня это неожиданность. Мы работаем как обычно, никаких перебоев.

Мы позвонили в диспетчерскую такси «Алмаз», там сняли трубку и были готовы принять заказ.


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