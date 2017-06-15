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«Остановите, Вите надо выйти!»

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  • 15.06.2017, 14:56
  • 8,081
ВИКТОР ПУЗИКОВ
ФОТО: NN.BY

Что говорят таксисты об аресте директора «Алмаз 7788» Виктора Пузикова.

13 июня Комитет госконтроля задержал 34-летнего бизнесмена Виктора Пузикова — владельца крупнейшей столичной службы такси «Алмаз 7788». Его подозревают в уклонении от налогов в особо крупном размере.

«Наша Нiва» поинтересовалась у водителей такси: что они думают о задержании транспортного магната.

Неожиданно, но многие водители машин «7788» слышали о задержании лишь краем уха.

«Я сам только сегодня прочитал новость, оттуда и узнал, — рассказывает один из водителей, Игорь. — У нас есть чатик для таксистов, но там пока ничего конкретного никто не знает».

Сам Игорь о Пузикове рассказать ничего не может.

«Я два с половиной года работаю на «Алмаз», но с Виктором не знаком. Ну видел в офисе пару раз, вот и все. А кто у нас теперь начальник, я и не знаю».

Другой водитель «Алмаза» вообще спросил у журналистов: «Скажите, а о задержании это правда? Это не шутки?»

Система заказа такси пока работает. Но водители отмечают, что на улицах стало меньше алмазовских машин марки «Джили». Не удивительно — КГК наложил арест на 93 машины.

«Вот и хорошо», — посмеивается алмазавский водитель «Ниссана». Правда, чему радоваться — не объясняет.

О Пузикове и вообще о службе «Алмаз 7788», на самом деле, говорят разные вещи.

Есть такие, кто отзывается негативно.

«Я когда-то там работал. Если ездишь не на своей машине, то выплачиваешь за пользование авто плюс за услуги диспетчера. Диспетчеру платишь 1,20 руб. за каждый вызов. За машину — по-разному. Кто-то платит 250 рублей за неделю, кто-то 300, кто-то — 40 рублей ежедневно, — рассказал бывший водитель «Алмаза». — Да, на «7788» было такое, что ты на больничном неделю провел, а за машину должен заплатить. Не заработал? Твои проблемы».

Но для кого-то Пузиков не руководитель, а золото.

«Я плохого о нем сказать ничего не могу. В тяжелое время он готов помочь каждому водителю. Я уверен, что даже если Виктор не знаком лично с водителем, то, если человеку нужна помощь, никогда не откажет, — рассказывает Максим. Он и по сей день водитель «Алмаза». — Когда нужно платить за машину, но нет денег, с Виктором можно всегда договориться, отдать позже. У него нет такого: «Ты водитель, а я учредитель фирмы и тебя не буду слушать». К нему можно прийти поговорить, что-то предложить. Он всегда идет навстречу, прислушивается».

Что касается задержания, то Максим уверен, что Виктор оказался за решеткой ненадолго — говорит, «подержат, денег снимут и отпустят. Как Чижа».

«Все мы не без греха. В Беларуси перед налоговой, перед государством любой грешен по-своему. Не можем мы быть чистыми как вода, — говорит Максим. — Я считаю, нужно ему дать штраф, но не лишать свободы. Он же никого не убил».

Водитель вообще доволен жизнью: «Вообще, «Алмаз» — самое нормальное такси. А когда у нас нет работы, ее нет нигде. Я благодарен Вите за то, что у нас самая нормальная реклама, самая сильная. Все люди знают 7788».

Зато водители других служб, кажется, от истории с Пузиковым получают исключительно удовольствие.

Когда спрашиваешь водителей, работают ли они на «Алмаз», некоторые отвечают так: «Нет, я законопослушный таксист. А «Алмаз» закрылся же уже. Вы что, не слышали? А машины ездят, так это временно».

«Остановите, остановите! Вите надо выйти!… — напевает другой водитель и смеется. — Слышали такую песню?»

Таксисты объясняют — «Алмаз» они не любят, потому что тот сбил цены, «демпинговал, не давал нормально работать другим».

«На какую сумму там у Вити имущества арестовали? На два миллиона долларов? Что-то маловато», — куражатся таксисты службы-конкурента.

Водители других служб уверены: Пузикова задержали поделом. И денег с него должны «снять» больше. О его богатстве они то ли пересказывают слухи, то ли просто шутят: «Витя же недавно остров купил. Где-то под Шри-Ланкой, вы что, не слышали? Но на бабушку записал, наверное. Он же не дурак».


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