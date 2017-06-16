Виктор Шендерович: Путин - бесстыжий троечник 4 16.06.2017, 17:23

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Виктор Шендерович

Фото: DELFI

Шуточки старого пошляка вызывают лишь рвотный рефлекс.

Об этом известный российский писатель-сатирик Виктор Шендерович написал в «Фейсбуке»:

- Много лет напролет прямые эфиры Путина были моей законной добычей. Как мы оттягивались на них в программе «Итого», в «Бесплатном сыре», в «Плавленом сырке»! Была ярость, было ощущение правоты и право на ответный удар. Было ощущение сюжета.

Уже несколько лет не могу найти в себе силы даже посмотреть отрывки. Старый пошляк не вызывает уже никаких чувств, кроме рвотного рефлекса.

Еще отвратительнее, разумеется, те, кто на подыгрыше. «Наше дело телячье, где привяжут, там и срем». Не хочется напоминать этой говядине про мясокомбинат, которым все это, как правило, заканчивается.

Даже «лермонтовский» сюжет не развеселил: ну, троечник. Ну, бесстыжий троечник.

Ничего нового уже не будет. А когда будет, то уже совсем в другом жанре.