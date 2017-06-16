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В Париже напали на правнучку Костюшко

  • 16.06.2017, 20:52
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Натали Косцюшко-Моризе

Натали Косцюшко-Моризе попала в больницу.

В Париже совершено нападение на бывшего министра Франции Натали Косцюшко-Моризе. Политик из партии «Республиканцы» проводила встречу с избирателями на одном из столичных рынков. Неизвестный мужчина подбежал к ней и бросил в лицо листовки, сбив женщину с ног, передает «Радыё Свабода».

Косцюшко-Моризе попала в больницу. К воскресным выборам она не оправится. Штаб политика сообщил, что она не сможет принять участие в финальном этапе кампании второго тура парламентских выборов. В знак солидарности компанию приостановил и конкурент Косцюшко-Моризе из партии «En Marche!». Нападение осудила и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Дальний предок Натали Косцюшко-Моризе был братом Тадеуша Костюшко, руководителя антироссийского восстания 1794 года в Речи Посполитой.

Косцюшко-Моризе работала министром по делам окружающей среды, баллотировалась на пост мэра Парижа и пыталась выдвинуть свою кандидатуру во время президентских выборов.


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