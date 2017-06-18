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Беларусь с первого места вышла в финальную часть ЧЕ-2018

  • 18.06.2017, 18:12
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Фото: REUTERS/Charles Platiau

В заключительном матче квалификации чемпионата Европы белорусские гандболисты сыграли вничью с сербами.

Сборная Беларуси в своем заключительном поединке группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы-2018 на своей площадке сыграла вничью с командой Сербии — 27:27, передает «Прессбол».

Белорусы заняли первое место в группе 2. Таким образом, сборные Беларуси и Сербии вышли в финальную часть турнира.

Беларусь — Сербия — 27:27 (13:10)

Таблица группы 2: Беларусь — 8 очков (6 матчей), Сербия — 8 (6), Румыния — 4 (5), Польша — 2 (5).


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