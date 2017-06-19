закрыть
19 июня 2017, понедельник, 12:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Александра Саснович поднялась на пять позиций в рейтинге ВТА

3
  • 19.06.2017, 8:57
  • 5,759
АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ
ФОТО: TENNIS.BY

Немка Ангелика Кербер продолжает возглавлять рейтинг лучших теннисисток мира.

Женская теннисная ассоциация опубликовала новую версию рейтинга ВТА. Немка Ангелика Кербер продолжает возглавлять рейтинг.

Рейтинг ВTA от 19 июня опубликовал pressball.by.

1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 6965 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6850

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6690

4 (4). Серена Уильямс (США) — 4810

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4765

6 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4420

7 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 4400

8 (7). Каролин Возняцки (Дания) — 4345

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310

10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985

… 85 (90). Александра Саснович — 708

…128 (148). Ольга Говорцова — 427

…137 (137). Арина Соболенко — 398

…234 (238). Вера Лапко — 219


Мнение

Замахнитесь на космос
Замахнитесь на космос Юлия Мостовая
Путин и пустота
Путин и пустота Лилия Шевцова
Колхозно-совковая знать
Колхозно-совковая знать Любовь Лунева
Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?