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В Гродно прошла акция памяти Василя Быкова

  • 19.06.2017, 19:07
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Жители города вспомнили творчество, политическую и общественную деятельность великого белорусского писателя.

В единственном в Гродно общественном музее знаменитого белорусского писателя Василя Быкова прошла акция памяти, передает «Радыё Рацыя». Сегодня великому писателю могло исполниться 93 года.

Музей находится на одной из центральных улиц областного центра - Советской.

Гродненцы пришли вспомнить творчество, политическую и общественную деятельность Василя Быкова. У каждого была возможность выступить.

- Просто постоим в этой комнате, где живет дух великого писателя, который четверть века ходил по гродненским улицам и писал в этом городе свои всемирно известные книги. Быкова по праву называют гениальным, но для нас он очень близок, обычный, так как он здесь жил, он очень любил этот город, - говорит профессор Алексей Петкевич.

Участники мероприятия выразили удивление, что идея о переименовании улицы Парижской коммуны, где жил и работал народный писатель Беларуси до сих пор не получила осуществления у гродненских властей.


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