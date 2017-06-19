Сирота из Минска добилась восстановления в правах на социальное жилье 2 19.06.2017, 20:46

Оксана Юрьева

Целый год Оксана Юрьева отстаивала в судах свои права.

Историю Оксаны Юрьевой CМИ рассказали в апреле 2016 года. В 23 года девушка утратила статус сироты, не получила социального жилья и вот-вот должна была стать бомжем. Больше года юрист Игорь помогал Оксане отстаивать в судах ее право на социальное жилье. На днях девушка рассказала tut.by, что Оршанский исполком, согласно решению суда, поставил ее на учет нуждающихся.

Напомним, суд по восстановлению прав Оксаны Юрьевой на социальное жилье проходил в Орше, где она получила статус сироты. Заседания по делу заняли больше полугода, но Оршанский районный суд отказал Оксане Юрьевой в удовлетворении искового заявления.

Юрист Игорь (просил не называть фамилию и место работы. — Прим.), который все это время безвозмездно помогал сироте, посчитал решение суда некорректным: Оксана Юрьева оказалась заложницей ситуации, «когда она не знала своих прав, а те, кто знал, ничего не предприняли». Вышло так, что исполнительные комитеты не изучили досконально ситуацию Оксаны, не указали, где она должна была становиться на очередь на социальное жилье. В итоге девушка по достижении 23 лет потеряла статус сироты, а государство так и не решило ее жилищный вопрос.

Добиться справедливости все же удалось. Оксана Юрьева с помощью юриста Игоря подала кассационную жалобу в Витебский областной суд, который вынес положительное решение.

Судебная коллегия пришла к выводу, что местом первоначального приобретения статуса сироты была Орша (в Оршанском исполкоме, напомним, настаивали на Толочине. — Прим.). Кроме этого, была поставлена и точка в вопросе о том, почему сирота не стала на очередь на социальное жилье до 23 лет — ни одно из учреждений образования, где училась и находилась на попечении Оксана, об этом не позаботилось. За исключением Поставской школы-интерната, которая в 2002 году обращалась в Толочинский райисполком, но там отказали, сославшись на то, что Оксана не у них получала статус сироты. Дальше никаких попыток разобраться не было.

Витебский областной суд вынес решение, согласно которому Оршанский райисполком обязан поставить Оксану Юрьеву на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Орша по отдельному списку учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Недавно Оксана получила официально подтверждение.

— Оршанский райисполком поставил на учет нуждающихся (с 2002 года, когда Оксана окончила Поставскую школу-интернат. — Прим.), в списке 111-я, — рассказывает Оксана. — Когда звонила в райисполком, меня предупредили о том, чтобы не рассчитывала на быстрое решение жилищного вопроса — ни в этом, ни в следующем году. Но я и не рассчитывала на это. Главное, что меня поставили на очередь — появилась надежда на то, что когда-нибудь у меня будет свое жилье.

То, как закончилась история с Оксаной Юрьевой, во многом зависела не только от ее самой, но и от профессиональной помощи юриста Игоря.

— Весь процесс занял целый год. Почему я помогал Оксане? Ее история — это как нештатная ситуация в самолете, когда выпадает кислородная маска и ты должен надеть ее сначала себе, а потом тому, кто рядом. Считайте, что я поделился своей маской, чтобы она начала дышать… Все зависит от желания помочь, а не от рода деятельности. Если бы у людей, которые несут за это ответственность, было желание услышать Оксану, у нее уже было бы жилье.