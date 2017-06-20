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Петр Порошенко: Это будет мощный визит, у Путина нет шансов

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  • 20.06.2017, 8:28
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Петр Порошенко
Фото: Us State Department/ ZUMA/Globallookpress.com

Президент Украины подчеркнул стратегическую важность того, что встретится с Трампом раньше правителя РФ.

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон проведет ряд важных встреч с руководством США. Об этом он рассказал во время общения с украинской диаспорой, говорится на официальном сайте главы украинского государства.

"У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Для того чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость", – заявил президент Украины.

Он проинформировал, что в ходе визита проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством министерств обороны, торговли и энергетики США.

"Никогда не было такого мощного визита. Он важен для того, чтобы мы имели возможность пообщаться и по поводу нашего сотрудничества в сфере безопасности, политики и экономики", – сказал Порошенко.

Во вторник утром, 20 июня, президент Украины встретится с вице-президентом США Майком Пенсом, после этого у него состоятся переговоры с Трампом. Кроме того, в этот же день глава украинского государства проведет переговоры с министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом.

Ожидается, что по итогам переговоров с Трампом Порошенко пообщается с представителями СМИ.

Днем 19 июня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал в Twitter, что президент Украины вылетел в Соединенные Штаты.


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