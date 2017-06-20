Патриот Андрей Белявский: Есть идея создать компьютерный квест о СИЗО 20.06.2017, 9:06

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СИЗО №1 МВД БЕЛАРУСИ НА УЛИЦЕ ВОЛОДАРСКОГО

ФОТО: AIS.BY

Как друзья и родные помогают политзаключенным по «делу патриотов» сохранить работу и социальные связи.

14 человек остаются за решеткой по «делу патриотов». По данным правозащитников, в ходе следствия через аресты прошли 35 человек. «Белсат» выяснил, что меняется для некоторых из них, пока в СИЗО нет возможности управлять собственной жизнью? Некоторые теряют работу, другие – убеждаются в чувствах.

В тюрьме можно потерять почти все, но не любовь. По крайней мере, Мирослав Лозовский и его невеста Светлана начали планировать свадьбу. В письмах они обсуждают, как и когда это сделать лучше всего.

«Мы ждем еще информацию от адвоката, что нужно для этой процедуры, и когда нам лучше расписаться: сейчас или после суда. С одной стороны, после суда на свадьбу дают три свидания в подарок. Если расписаться сейчас, то у нас будет только несколько минут вместе. Но еще неизвестно, когда тот суд будет», – рассказала Светлана.

Мирослав Лозовский

Девушка говорит, что письма к Мирославу и обратно приходят регулярно, а Мирослав настроен позитивно.

Мирослав Лозовский работает помощником директора издательства «Кнігазбор». Директор издательства Геннадий Винярский сообщил, что Мирослав через адвоката написал заявление на отпуск на неограниченный срок, и когда он выйдет, то будет работать на своем месте, как и до задержания.

«Конечно, нам не хватает его. Все было налажено, он был в курсе всех дел», – говорит Геннадий Винярский.

Художник-дизайнер Андрей Белявский был освобожден 2 -го июня, но до сих пор не имеет возможности работать. Следователи забрали его рабочий компьютер, и пока неизвестно, когда его отдадут и отдадут ли вообще. Андрей – фрилансер, и графика для художника – и работа, и хобби. Поэтому пока что он не может не только зарабатывать деньги, но и рисовать в свое удовольствие.

«Они все обещают, что скоро отдадут, так я не прошу взаймы и не покупаю новый, жду пока. Но если это будет продолжаться, то нужно будет решать вопрос. Я с удовольствием пойду работать, зарабатывать на жизнь», – говорит Андрей.

Андрей Белявский создает графику для компьютерных игр и шутит, что в голову приходили мысли создать компьютерный квест о СИЗО.

«Такой опыт не забудешь, и он будет иметь влияние на творчество, конечно. Но пока не знаю, каким образом», – говорит Андрей.

В Национальном историческом музее жалеют, что Александр Зимницкий, историк и единственный знаток коллекции оружия отсутствует. Администрация музея даже писала ходатайство в КГБ о том, что Александр очень нужен на работе. На это время он не уволен из музея.

«Он необходим нам, так как коллекция, с которой он работал, очень нужная, очень популярная, но и сложная, там много предметов: обмундирование, оружие, кольчуги, стрелы, шлемы – все, что связано с боевыми действиями. Он очень хорошо знает все это, прекрасно разбирается в своей работе. Эта тема – узкая, и очень сложно найти подготовленного специалиста. И теперь мы, как без рук», – говорит Людмила Толкачева, которая исполняет обязанности руководителя отдела археологии, нумизматики и оружия в Национальном историческом музее.

Анатолий Евдахо, отец распространителя книг Алеся Евдахо рассказал, что от Алеся также регулярно приходят письма. Из СИЗО Алесь сообщает, что с ним не проводится никаких следственных действий, он просто сидит, и ничего не происходит. Отец говорит, что у сына настроение скорее хорошее, чем плохое.

«Но ведь он очень скромный, что касается рассказов о себе, он мало об этом пишет», – говорит Анатолий Николаевич.

Алесь Евдахо

Алесь Евдахо – книгоноша, и его бизнес без хозяина застопорился. Алесь находится в СИЗО уже почти три месяца.

«Алеся нет, и дела нет. Это же естественно: кроме Алеся никто же не будет делать работу за него», – говорит Анатолий Евдахо.