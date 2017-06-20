Активистов из Гродно снова хотят судить за «интернет-пикет» 20.06.2017, 15:35

Сергей и Ольга Веремеенко

Фото: «Радыё Свабода»

Власти обвиняют Ольгу и Сергея Веремеенко в «виртуальной акции протеста».

Продолжается история с фотографиями в социальной сети, когда супруги Ольга и Сергей Веремеенко сфотографировались на фоне бело-красно-белого флага, передает «Рады Рацыя».

Милиционеры оспаривают решение суда Ленинского района, который из-за отсутствия доказательств дело прекратил. Милиционеры пытались доказать, что фотография является проявлением «пикета в Сети»:

- Я все равно готовлю все документы, я думаю, они пригодятся, если не сейчас, то потом. Прекрасно понимаю, что во всех этих Войтешко, Козловских нет особой охоты отвечать за свои действия, но они все равно будут отвечать за свои действия. Я думаю, что их инициатива немножко выходит им боком, это дело будет тянуться. Пока существует сегодняшняя система власти, никакого послабления не может быть. Может быть только какая-то игра с Востоком или Западом.

Суд по этому делу будет проходить в Гродно в 9 часов утра 11-го июля.